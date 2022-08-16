Gıda Rehberi'nin sürprizi mısır gevreği!

Bilim insanlarının oluşturduğu Gıda Rehberi'nin sonuçları şaşırttı. 54 farklı özelliğe göre puanlanan yiyeceklerin içinde mısır gevreğinin baklagillerin yanı sıra meyveler ve sebzelerden bile daha çok puan alması şaşırttı.

Tufts Üniversitesi'nden araştırmacılar, yediklerimizin besin içeriğini değerlendirmek için şimdiye kadar tasarlanmış en kapsamlı sistem olduğunu söyledikleri Gıda Rehberi'ni oluşturdular.

Daily Mail'in haberine göre, ekip, kavundan McDonald's'a kadar 8.000'den fazla yiyecek ve içeceği inceleyerek üç yıl geçirdi ve bunları 54 farklı özelliğe göre sıralamak için bilimsel yöntemler kullandı.

Her yiyeceğe 1 ile 100 arasında bir puan verdiler, puan ne kadar yüksekse, yemeği o kadar sağlıklı kabul ettiler. 100 ile 70 arasında puan alan yiyecekler teşvik edilirken, 69 ile 31 arasındakiler sadece ılımlı bir şekilde yenmelidir, 30'un altındaki herhangi bir şey ise kötü kabul edilir.

MISIR GEVREĞİ ÇOĞUNU SOLLADI

Baklagiller, kabuklu yemişler ve tohumlar, 78.6; meyveler, 73.9 ve sebzeler, 69.1 alırken tuzlu atıştırmalıklar ve tatlılar ortalama puan 16,4'le tercih edilmemesi gerekenler listesine girdi.

Ancak listede bazı sürprizler de var. Kahvaltıda mısır gevreği tüketmeyi sevenler, 83 puan aldığını görerek sadece tahıl kategorisinde en yüksek puanları değil, aynı zamanda haşlanmış yumurtadan (51) daha yüksek puan aldığını da görünce şaşırabilir.

Çalışmada yer alan isimlerden olan Profesör Jeffrey Blumberg, “Tahıllar doğal olarak kötü değildir. Aslında, eğer yüksek bir tam tahıl içeriğine sahiplerse, bunun için iyi bir puan alacaklar ve şeker de içermiyorsa, puan kaybetmeyecekler,” şeklinde açıklıyor. .