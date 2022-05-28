Genç hafızanın 8 sırrı! Bunları uygulayanlar 90 yaşında bile dinç olabilir

Günlük koşuşturmaların yoğun olduğu şu zamanda güçlü hafızaya sahip olmak zor. Mor Papatya'ya açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bir nörolog olarak beyin ve vücut sağlığı için neler yaptığını anlattı. İşte genç hafızanın 8 sırrı…

Günümüzde radyasyondan besinlere kadar her şey beyni dolayısıyla hafızayı etkiliyor. Durum böyle olurken 90 yaşına kadar plan yapmakta korkuyorsunuz? Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bunun imkânsız olmadığını vurguluyor. Nasıl mı? İşte Uludüz'den genç hafızaya sahip olmanın sırları...

Mor Papatya'ya açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bir nörolog olarak beyin ve vücut sağlığı için neler yaptığını açıkladı.

ULUDÜZ'ÜN BEYİN VE VÜCUT SAĞLIĞI İÇİN 8 KURALI

1. Kan dolaşımımı artırmak, beynimi ve diğer organlarımı tazelemek ve tamir etmek, bağışıklığımı zinde tutmak için yılda 2 kez ozon kürleri yaptırırım

2. Vücudumda biriken toksin yükünü azaltmak için ayda bir kez saunaya girer, kese yaptırırım

3. Mutlaka düzenli açık hava yürüyüşlerine çıkarım, düzenli derken fırsat buldukça haftada 5 kez ortalama 45 dakika yürümeye gayret ederim

4. Karadenizli olarak çay içmeyi seviyorum, ama biliyorsunuz çay diüretik özellik taşır yani vücudumuzdaki suyu atmamıza neden olur. Bu açıdan günlük su ihtiyacımı bolca telafi etmeye çalışıyorum. Sağlıklı su miktarı kilo başına 30 ml günlük su tüketmektir.

5. Yaşıma göre sağlığımı korumak için destek takviyeleri alıyorum. Günlük 1 mg melatonin ve Resveratrol takviyemi düzenli kullanıyorum.

6. Cep telefonumu günde 1,5 saatten uzun kullanmamaya çalışıyorum, özellikle araba kullanırken elektromanyetik dalgaya maruz kalmamak için kapatmaya gayret ediyorum.

7. Her gün 1 tabak annemin yaptığı o harika ev yoğurdundan içine bir tutam tarçın ve çok az zerdeçal ilave ederek tüketiyorum.

8. Haftada en az 2 kez dostlarımla bir araya gelerek muhabbet eder, dertleşir ve bol bol kahkaha atarım.

Kaynak: aksam.com.tr