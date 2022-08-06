Gelin ve damatlar düğün öncesi en çok hangi estetik uygulamaları tercih ediyor?

Yaz ayları demek düğün sezonu demek… En mutlu günlerini istedikleri gibi bir görünümle geçirmek isteyen çiftler düğün öncesi estetik ameliyatlarına yöneliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, çiftlerin en çok hangi estetik uygulamalarını tercih ettiğini açıkladı.

Evlenmeye karar veren çiftlerin düğün hazırlıkları artık sadece gelinlik ve damatlık seçmekle sınırlı değil. Düğün fotoğraflarında istedikleri gibi bir görüntüye kavuşmak isteyen çiftler, son dönemde ameliyatsız estetik operasyonlara sıkça başvuruyor.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, düğün öncesi estetik operasyonları için, “Bu yıl çene dolgusu dediğimiz jawline ve burun dolgusu oldukça revaçta. Yüzle uyumlu bir çene şekli, güçlü bir çene çizgisi hattı ve simetrik görünüm, yüzün genel görünüşünün daha dengeli ve estetik olmasına yardımcı olduğu için çene dolgusu kadın ve erkek fark etmeksizin herkesin talep ettiği bir işlem olarak öne çıkıyor. Yine keza burun dolgusu da aynı şekilde. Burun dolgusu, simetrisinden memnun olmayan, cerrahi işlem yaptırmaya zamanı olmayan veya kemerli burun yapısından şikâyetçi olan herkesin ağrısız, acısız gönül rahatlığıyla yaptırabilecekleri, konforlu olması dolayısıyla da düğün öncesinde gelin ve damatların sıklıkla tercih edebildiği bir işlem olarak öne çıkıyor” açıklamasını yaptı.

Göz altlarına ışık dolgusu



Yüz bölgesi için botoks, burun dolgusu, dudak dolgusu gibi uygulamaların, her dönem revaçta olduğunu belirten Yeşiladalı, düğün günlerinde yorgun ifadelerini enerjik bir ifadeyle değiştirmek ve çok daha dinç bakışlara sahip olmak isteyen gelin ve damatların sıklıkla göz altı ışık dolgusunu tercih ettiğini vurguladı.



Yeşiladalı, işlem hakkında şu bilgileri verdi: “Göz altı ışık dolgusu, cilt dokusunun sıvı seviyesini artırarak; cildin esnekliğini, sıkılığını, pürüzsüzlüğünü, ışıltısını sağlayan bir uygulama. Hyaluronik asit, vitamin, protein, aminoasit kombinasyonundan oluşan bu dolgu, göz altındaki koyu halkaları ve çöküntülere karşı etkili bir çözüm sağlar. İşlem öncesinde uygulama yapılacak bölgeye uyuşturucu krem sürülür daha sonrasında enjeksiyon yardımıyla dolgu maddesi yerleştirilir. Göz altı ışık dolgusunun kalıcılığı kişiden kişiye farklılık gösterebilir ancak ortalama 9 ay kadar kalıcılığının devam ettiğini söyleyebilirim. İsteyen ve ihtiyaç duyan herkes gönül rahatlığıyla yaptırabilir.” Yeşiladalı, düğün tarihine uzun bir süre varsa meme ve burun estetik ameliyatlarının da tercih edildiğini belirtti.

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