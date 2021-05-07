Uzmanlar, yetişkinlerin yaklaşık % 60'ının hayatlarının bir noktasında geceleri bacak krampları geçireceğine inanıyor. Bacak kramplarının çoğu tehlikeli değildir ve ağrıyı gidermenin farklı yolları vardır.

Uzmanlar, yetişkinlerin yaklaşık % 60'ının hayatlarının bir noktasında geceleri bacak krampları geçireceğine inanıyor.

Buz banyoları ağrıyan kaslara yardım etmede yardımcı olmayabilir, ancak bu, bu can sıkıcı ağrıların nasıl azaltılacağına dair tüm tavsiyelerin geçersiz kılınması gerektiği anlamına gelmez.

Aslında, geceleri bacak kramplarını gidermenin birçok kolay yolu vardır.

Geceleri bacak kramplarına ne sebep olur?

Bacaktaki kramp, uyuduğunuz pozisyondan kaynaklanıyor olabilir. Ve bacaklarınızı veya ayaklarınızı plantar fleksiyon olarak bilinen bir pozisyonda garip bir şekilde yuvarlarsanız (ayak bileği bacaktan aşağı ve uzağa bakacak şekilde uzatırsanız), baldır kasları kasılabilir. Bu sizi bacak kramplarına yatkın hale getirebilir.

Hareketsiz bir yaşam tarzı özellikle zararlı olabileceğinden ve aşırı egzersiz yapan kaslara karşı dikkatli olmayı gerektiren bacak kramplarının ana nedeni olabileceğinden diğer faktörler de rol oynar.

Bacak krampları ayrıca diyabet veya Parkinson hastalığı gibi daha ciddi bir sağlık durumunun işareti olabilir. Bacak krampları, arterlerin daralması, dolaşımla ilgili hastalıklar, bel omurilik kanalının daralması, dehidrasyon, hamilelik ve endokrin bozuklukları gibi diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkabilir.

Bacak kramplarınız hakkında endişeleriniz varsa, doktorunuzla konuşmak daha fazlasını öğrenmenize yardımcı olabilir.

Geceleri bacak krampları nasıl durdurulur?

Bacak kramplarının çoğu tehlikeli değildir ve ağrıyı gidermenin farklı yolları vardır. Sağlık uzmanları şunları tavsiye ediyor:

Yürüme: Mümkünse, kaslarınızı germek için ayaklarınızın topuklarında yürümeyi deneyin.

Isıyı kullanın: Sıcak su şişesi, ılık havlu veya duş ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Masaj: Rahatsızlığı gidermek için etkilenen bölgeye masaj yapın. Bu arada ayağınızı bükün ve bacağınızı olabildiğince uzatın.

Turşu suyu için: Daha az çekici bir seçenek olabilir, ancak bazı araştırmalar az miktarda turşu suyu içmenin yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Bacak kramplarınız devam ederse, bazı önleyici yaşam tarzı değişiklikleri yapmayı düşünün.

Daha fazla su içmek, yatmadan önce esnemek ve destekleyici ayakkabılar giymek sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Metro

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.