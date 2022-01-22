Mide rahatsızlıklarından biri olan gastrit birçok insanın ortak sorunudur. Gastrit rahatsızlığı olan kişiler internette nedenlerini ve belirtilerini araştırmakta. Peki, gastrit rahatsızlığına ne iyi gelir?

Gastrit, iltihap seviyesi hastadan hastaya değişen bir mide hastalığıdır. Midede koruyucu bir görevi olan mukozanın enfeksiyon kapması sonucu gelişir. Dünyada en sık görülen mide rahatsızlıklarından biridir. Gastritin neden ortaya çıktığı ve belirtileri bu rahatsızlıktan şikayetçi olan kişiler tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Gastritin nedenleri nelerdir?

1-Bakteriyel enfeksiyon: Helicobacter pilori adı verilen bakteriler bu hastalığa neden olur fakat bu bakteriye maruz kalan her insanda gastrit rahatsızlığı görülmeyebilir.

2-Midenin koruyucu bariyeri yaşlılık ile birlikte hassaslaşır ve incelir bu durum da bakteriye karşı olan direnci azaltır.

3- AIDS, Crohn hastalığı veya farklı parazitik enfeksiyonlar da gastriti tetikleyebilir.

4-Aşırı yağlı gıdaların tüketilmesi gastriti tetikleyebilir.

5-Radyasyon tedavisi

6-Gereksiz ağrı kesici kullanımı.

8- Sigara kullanımı

9- Aşırı alkol tüketimi

Gastrit belirtileri nelerdir?

Sırt ağrısı

Bulantı, kusma

İştahsızlık

Devamlı geğirme

Karında doluluk hissi

Şişkinli

Kanlı ya da kahve telvesi şekilde kusma

Dışkıda kan ya da siyah dışkı

Mide ekşimesi

Gastrite iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Taze meyve ve sebzeler

Elma, yulaf ezmesi, brokoli, havuç ve fasulye gibi yüksek lifli gıdalar

Tam tahıllar

Hindistan cevizi yağı

Balık, tavuk ve hindi göğsü gibi az yağlı yiyecekler

Tarhana, ev yapımı yoğurt ve lahana turşusu gibi probiyotikler bulunur.

Gastrite iyi gelmeyen yiyecekler nelerdir?

Çikolata

Kahve

Alkol

Domates gibi asitli yiyecekler

Her türlü işlenmiş gıda

Yüksek yağ ve şeker içeren yiyecek ve içecekler

Kızartmalar

Yapay tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler

Aşırı baharatlı gıdalar

Dondurulmuş gıdalar şeklinde sıralanabilir.

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