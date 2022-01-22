Gastrit belirtileri nelerdir?
Mide rahatsızlıklarından biri olan gastrit birçok insanın ortak sorunudur. Gastrit rahatsızlığı olan kişiler internette nedenlerini ve belirtilerini araştırmakta. Peki, gastrit rahatsızlığına ne iyi gelir?
2022-01-22 17:12:57
Gastrit, iltihap seviyesi hastadan hastaya değişen bir mide hastalığıdır. Midede koruyucu bir görevi olan mukozanın enfeksiyon kapması sonucu gelişir. Dünyada en sık görülen mide rahatsızlıklarından biridir. Gastritin neden ortaya çıktığı ve belirtileri bu rahatsızlıktan şikayetçi olan kişiler tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…
Gastritin nedenleri nelerdir?
1-Bakteriyel enfeksiyon: Helicobacter pilori adı verilen bakteriler bu hastalığa neden olur fakat bu bakteriye maruz kalan her insanda gastrit rahatsızlığı görülmeyebilir.
2-Midenin koruyucu bariyeri yaşlılık ile birlikte hassaslaşır ve incelir bu durum da bakteriye karşı olan direnci azaltır.
3- AIDS, Crohn hastalığı veya farklı parazitik enfeksiyonlar da gastriti tetikleyebilir.
4-Aşırı yağlı gıdaların tüketilmesi gastriti tetikleyebilir.
5-Radyasyon tedavisi
6-Gereksiz ağrı kesici kullanımı.
8- Sigara kullanımı
9- Aşırı alkol tüketimi
Gastrit belirtileri nelerdir?
Sırt ağrısı
Bulantı, kusma
İştahsızlık
Devamlı geğirme
Karında doluluk hissi
Şişkinli
Kanlı ya da kahve telvesi şekilde kusma
Dışkıda kan ya da siyah dışkı
Mide ekşimesi
Gastrite iyi gelen yiyecekler nelerdir?
Taze meyve ve sebzeler
Elma, yulaf ezmesi, brokoli, havuç ve fasulye gibi yüksek lifli gıdalar
Tam tahıllar
Hindistan cevizi yağı
Balık, tavuk ve hindi göğsü gibi az yağlı yiyecekler
Tarhana, ev yapımı yoğurt ve lahana turşusu gibi probiyotikler bulunur.
Gastrite iyi gelmeyen yiyecekler nelerdir?
Çikolata
Kahve
Alkol
Domates gibi asitli yiyecekler
Her türlü işlenmiş gıda
Yüksek yağ ve şeker içeren yiyecek ve içecekler
Kızartmalar
Yapay tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler
Aşırı baharatlı gıdalar
Dondurulmuş gıdalar şeklinde sıralanabilir.
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