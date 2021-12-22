Fue Saç Ekim Yöntemiyle Hermest Öncü Marka!

Türkiye'nin bilinen ve önde gelen saç ekim merkezleri içerisinde hermest klinik, fue saç ekim yöntemi ile ön plana çıkmayı başardı.

Fue saç ekim yönteminde kullanılan teknikler neler? Hermest klinik teknikte uyguladığı detaylarıyla, çoğunluğun memnuniyetini kazandı. Peki, fue saç ekim yöntemi nedir ve nasıl uygulanması gerekiyor?

Fue Saç Ekim Yöntemi Nedir?

Uzun yılı aşkın zamandır saç ekiminde gerek ödülleri, gerekse topladığı başarıyla zirvede yerine koruyan Hermest klinik, bu kez fue saç ekim yöntemi ile dikkatleri üzerine topluyor.

Hermest klinik bünyesinde saç ekim yöntemleri, birbirinden farklı seçenekleriyle sunuluyor. Saç ekim yöntemlerinin bu kadar çok ön plana çıkması tekniklerin alanında uzman, tecrübeli doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi ile kaynaklanmaktadır.

bünyesinde saç ekim yöntemleri, birbirinden farklı seçenekleriyle sunuluyor. Saç ekim yöntemlerinin bu kadar çok ön plana çıkması tekniklerin alanında uzman, tecrübeli doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi ile kaynaklanmaktadır. Fue saç ekim yöntemi, günümüzde modernleşerek kullanılan bir yöntemdir. En sık kullanılan aynı zamanda en önemli teknikleri içeren bir yöntem olduğu söyleniyor. Saç ekimi yaptırmayı düşünen genel olarak çoğunluk, hermes klinik bünyesinde bu tekniği tercih ediyor. Peki, fue saç ekim yöntemi nasıl gerçekleşir?

Fue Saç Ekimi Operasyonu Nasıl Yapılır?

Fue saç ekim yönteminde, saç köklerinden özel uçlu mikro motorlar kullanılarak tek tek örnekler alınıyor. Saçsız alanlara, saçın genel olarak yapısındaki çıkış açısı belirlenip bu yönde yerleştirilmektedir. Mikro motorlar, saç köklerinin daha hızlı toplanılmasında ve saç ekiminin kısa sürede tamamlanması adına yardımcı olan bir yöntemdir. Hermest kliniğinde uygulanan bu yöntem alanında tecrübeli, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Saçsız bölgeye tek tek nakil yapılan yöntemde, doner alandaki saçları kesiliyor. Ekimin yapılacağı bölge ilk olarak lokal anestezik ilaçlarla uyuşturulup, saçın çıkış yönüne doğru yerleştirilme yapılmaktadır.

Fue Yöntemi Neden Bu Kadar Tercih Ediliyor?

Saç ekim yöntemleri içerisinde geçmişten günümüze en ön plana çıkan yöntem, fue yöntemidir. Peki,fue yönteminin avantajları nelerdir? Bu yöntem greftlere zarar verme ihtimalini en aza indirgeyen, bir yöntemdir. Operasyon süresi kısadır. Saatlerce operasyonun sürmesi gibi bir durum mümkün değil! Hermest klinik bünyesinde tecrübeli, doğru ve teknolojinin olanakları kullanılarak yapılan teknik kişilerin ömür boyu kullanabilecekleri saçlara sahip olmasına neden olmaktadır. Pratik bir yöntemdir.Alanında uzman doktorlar gerçekleştirdiği takdirde çoğunluğun tercihinde oluyor.Hermest kliniği saç ekim yöntemi ile bilinen diğer markalara göre bu konuda, öncü bir marka olmayı başardı.

Fue Saç Ekimi Kimlere Önerilmiyor?

Full saç ekimi,Hermest klinikte, belirli kişilere önerilirken, belirli kişiler için de önerilmiyor. Hermest kliniği bünyesinde saç ekimi işlemi yapılmadan önce hastanın genel tıbbi öyküsü dikkate alınmaktadır.

Hepatit C hastalığı olanlar

Aıds hastalığı olanlar

Doner bölgesi yeterli olmayanlar

18 yaşından küçük olanlar

Ciddi kronik rahatsızlığı olanlar ve bunun gibi çeşitli hastalıkları olan kişiler için saç ekim işlemi uygulanmamaktadır.

Hastanın ciddi rahatsızlıkları varsa her biri saç ekiminde klinikte dikkate alınmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.