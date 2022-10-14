Folik asit intihar riskini azaltıyor

JAMA Psychiatry'de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, folik asit takviyesi almak intihar oranlarında belirgin derecede azalma sağlıyor

JAMA Psychiatry'de yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, reçeteli folik asit almak intihar girişimi riskini önemli ölçüde azaltıyor. Uzmanlar, bunun intiharı önlemede potansiyel olarak “büyük bir atılım” sunabileceğini söylüyor.

İntihar riskini yüzde 5 azalttı

İki yıl boyunca 867.000 Amerikalı yetişkinin verilerini inceleyen büyük ölçekli çalışma, reçeteli folik asit ile %44 daha düşük intihar girişimi oranı arasında faydalı bir ilişki olduğunu gösterdi.

Araştırma ayrıca, her ek folik asit tedavisinin intihar olay oranlarında %5'lik bir azalma ile ilişkili olduğunu buldu.

"Sonuçlar gerçekten ilginç"

Cleveland Clinic'te çalışmaya dahil olmayan bir psikiyatrist olan Dr. Tatiana Falcone, Yahoo Life'a sonuçların "gerçekten ilginç" olduğunu söylüyor. Araştırmacıların "sonuçları potansiyel olarak karıştırabilecek" olası faktörleri dışladığını ve yine de reçeteli folik asidin bir fark yarattığını bulduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmacılar ayrıca, biri reçeteli folik asit alan ve diğeri kontrol grubu olarak siyanokobalamin (B12 vitamini) alan iki grubu karşılaştırdı ve folik asit grubunun daha az intihar girişimi yaşadığını buldu. .