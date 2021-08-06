Flora Klinik’le Karın Germe Ameliyatı Olun

Karın bölgenizde istenmeyen yağlarınız var, sarkmalardan memnun değilsiniz ve görünümünüzü iyileştirmek mi istiyorsunuz?

O zaman karın germe ameliyatı tam size göre! yaşlı ya da genç, kadın ya da erkek olmanız fark etmez, hemen kliniğimize uğrayın size özel tedavi planı çıkaralım..

Karın germe ameliyatları günümüzün en sık yapılan uygulamalarından bir tanesi. Yanlış beslenme düzeni, hareketsiz yaşam, yapılan sporun istenilen sonucu vermemesi, sık doğum yapma gibi nedenler karın bölgesinde istenmeyen bir görünüm oluşmasına neden olabilir. Ancak karnınızın istediğiniz gibi olmaması canınızı sıkmamalıdır. Çünkü kliniğimizde karın germe ameliyatı yaptırarak istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Hemen bize gelerek sorununuzu ve almak istediğiniz sonucu söyleyin, işlemleri başlatalım..

Karın Germe Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Karın gerdirme operasyonu yaptıracakların en merak ettiği sorulardan biri de ameliyatın ne kadar süreceğidir. Basit operasyonlarda küçük kesikler atılacağı için işlem 1-2 saat sürmektedir. Ancak karındaki sarkıklık ve yağ oranı fazla olan kişilerde tam karın germe uygulanacağı için operasyon 2 ila 5 saat sürmektedir. Alanında deneyimli hekimimiz sayesinde sürecin her aşaması başarıyla yürütülecektir.

Karın gerdirme operasyonu yaptırmadan önce bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Ameliyat öncesinde uyku düzeni kontrol altına alınmalı ve günde en az 8 saat uyunmalıdır. Bunun yanı sıra 3 hafta önceden aspirin, sigara ve alkol alınmamalıdır. Ameliyata son 1 hafta kala ise kanı sulandıracak ilaçlar kullanılmamalıdır. Eğer ağrı kesici alınması gerekiyorsa hekimin önerdiği kullanılmalıdır. Düzenli kullanılan ilaçlar varsa doktora bilgi verilmelidir. Bu ilaçlar ameliyat süresinin daha iyi geçmesine yardımcı olacaktır. Hekimimiz dikkat etmeniz gerekenler hakkında sizi bilgilendirecektir. Talimatlara uyarak iyi bir süreç geçirebilirsiniz.

Karın gerdirme operasyonu yaptırdıktan sonra hafif ağrılar çekmeniz normaldir. İyileşme sürecinde karın bölgenizi darbelere karşı mutlaka korumalısınız. Bir süre ağırlık kaldırmamalı ve ani hareketlerden kaçınmalısınız. Bu dönemde dar kıyafetler yerine bol olanları tercih ederek karnınızı koruyabilirsiniz.

Flora Klinik'te yaptıracağınız tüm cerrahi operasyonlar titizlikle yapılmaktadır. Karın germe ameliyatı hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.