DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Finansal kaygılar kalp krizi riskini 13 kat artırabilir
'Halkın büyük kesimleri, kızgınlıkla Tayyib Bey'i suçlasa da, yine de en fazla ona güveniyor'
2022 öğretmen ek ders ücreti | 2022 ocak ayı net ek ders ücreti ne kadar?
Kur garantili hesap helal mi, haram mı?
Kamu işçisine ek zam yapılacak mı? 2022 Kamu işçisi ek zam ne kadar? 4-D Kamu işçisi 2022'den ne kadar zam alacak?
BIST 50'de yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak
Yapay zeka “savcı” geliyor!
Kamu işçisi ek zam 2022 | Kamu işçisi ek zam ne kadar? Kamu işçisi ek zam alacak mı?
'Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali, sıfırın altında'
Avustralya’da Omicron’dan ilk ölüm gerçekleşti
Ankara’da toplu ulaşıma zam
Panama'da jeolojik bir ‘delik’ keşfedildi
Dev Japon firması üretimini Türkiye'ye taşıyor
Katar ile Filistin arasında 60 milyon dolarlık anlaşma
HÜDA-PAR lideri Yapıcıoğlu: 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınsın

TIMETURK / SAĞLIK / Finansal kaygılar kalp krizi riskini 13 kat artırabilir

Finansal kaygılar kalp krizi riskini 13 kat artırabilir

Ciddi mali sıkıntı yaşadıklarını belirten kişilerde kalp krizi geçirme riskinin, çok az stres yaşayan ya da hiç yaşamayanlardan 13 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

19 Dakika Önce
2021-12-27 09:11:37
Finansal kaygılar kalp krizi riskini 13 kat artırabilir

Türk Telekom

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, Johannesburg Witwatersrand Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Araştırma kapsamında, psiko-sosyal faktörlerin kalp krizi geçirme riskine yol açma ihtimalini incelemek için Johannesburg'taki büyük bir devlet hastanesine kalp krizi nedeniyle başvuran 106 hasta incelendi.

Araştırmacılar aynı zamanda katılımcılarla yaş, cinsiyet ve ırk bakımından eşleşen 106 kişilik bir kontrol grubunu da incelemeye aldılar.

Katılımcılardan, depresyon, anksiyete, stres, işe bağlı stres ve mali stres ile ilgili soruların olduğu psikolojik sağlıklarını sorgulayan bir anket doldurmaları istendi.

Katılımcıların verdikleri yanıtlar dört kategoride gruplandırıldı:

Mali stresi olmayanlar; hafif mali stresi olanlar; orta seviyede mali stresi olanlar; önemli ölçüde mali stresi olanlar.

Hafif mali stres grubu, belirli bir geliri olan fakat ilave mali desteğe ihtiyacı olanları göstermektedir. Orta seviyede mali stres kategorisi, geliri olan ancak mali sıkıntıda olanları göstermektedir.

Geliri olmayanlar ve zaman zaman temel ihtiyaçları karşılamada sıkıntı çekenler ise önemli mali stres yaşayanlar kategorisini oluşturmaktadır.

Araştırmacılar, iki grubun puanları ile kalp krizi görülme sıklığı arasındaki korelasyonu hesapladılar.

Kalp krizi geçirenlerin yüzde 96'sı bir miktar stres yaşadığını; yüzde 40'ı ciddi düzeyde stres yaşadıklarını bildirdi.

Ciddi mali sıkıntı yaşadıklarını belirten kişilerde kalp krizi geçirme riski, çok az stres yaşayan ya da hiç yaşamayanlardan 13 kat daha fazla bulunmuştur.

İşle ilgili orta düzeyde stres yaşayanların kalp krizi geçirme ihtimali ise 5,6 kat daha yüksek çıktı.

Buna ek olarak geçen ay hafif, orta düzeyde ya da ciddi depresyon yaşayan kişilerde kalp krizi geçirme ihtimali 3 kat daha fazla bulundu.

NE YAPMALI?

Depresyondaki kalp hastalarının daha büyük risk altında olduğunu biliyoruz. Onların uygun müdahalede bulunmak üzere sevk edilebilmesi için çok daha erken teşhis etmemiz gerekiyor. Danışmanlık ve güvence ile kardiyak rehabilitasyon da önemli bir rol oynuyor. Hastalara genellikle kalp krizinden sonra stres danışmanlığı verilmekte. Oysa kriz yaşanmadan önce bu hizmet verilmeli. Genel fiziksel muayene sırasında stres, depresyon ya da anksiyete hakkında daha çok soru sormalıyız. Bu tıpkı sigara kullanımını sormak gibi rutin bir uygulama haline gelmelidir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş