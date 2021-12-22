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TIMETURK / SAĞLIK / FDA, Kovid hapına onay verdi

FDA, Kovid hapına onay verdi

ABD'de Covid-19 için ilk oral tedavi olan antiviral ilacın ilk tedariki sınırlı olacak.

2 Saat Önce
2021-12-22 23:50:27
FDA, Kovid hapına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bugün, ciddi hastalıklara karşı koruma sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk Covid-19 antiviral hapına acil kullanım için izin verdi.

FDA'dan yapılan açıklamada, Pfizer'ın Paxlovid adlı oral ilacının, ağır hastalık veya hastaneye yatış riski taşıyan 12 yaş ve üzeri hafif ila orta şiddette Covid hastası çocuklara ve yetişkinlere reçete edileceği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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