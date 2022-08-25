Fahrettin Koca'dan ücretlerle ilgili 4 önemli soruya yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aile hekimlerinin ücretleri ile ilgili yönetmeliğe ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi

Aile Hekimliği Sözleşme Ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sosyal medya hesabından yönetmeliği duyuran ve yönetmelikle beraber aile hekimleri ile ASM çalışanlarının kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklarını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmeliğe ilişkin merak edilen dört soruya ve cevabına yer verdi.

Aile hekimlerinin sabit taban ek ödeme ve teşvik ödemelerine ilişkin soruların yanıtları şöyle:

SORU: Aile Hekimliği niçin unutuldu?

SORU: Değişen yönetmelikle Aile Hekimleri sabit taban ek ödemesi alacak mı?

SORU: Aile Hekimlerine teşvik ödemesi yapılacak mı?

SORU: Aile Sağlığı Merkezi çalışanları yeni imkanlardan yararlanacak mı?

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