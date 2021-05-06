Fahrettin Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar
Sağlık Bakanı Koca, 'Dünya Ebeler Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajında 'Sağlık hizmetleri doğumla başlar' dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık hizmetleri doğumla başlar. Mesleğimizdeki yeri biricik olan ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyor, ailelerimiz ve toplum adına her birine saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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