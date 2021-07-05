Fahrettin Koca aşılama takviminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Türkiye aşılamada ne durumda?

Koronavirüs pandemisine karşı aşılama ülke genelinde tüm hızlıyla sürüyor. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarındaki son durumu kamuoyu ile paylaştı.

Her geçen gün aşılama miktarının artması pandemi dönemini atlatmak için en büyük silah olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce başlayan aşılama çalışmalarının ardından Türkiye, normalleşme sürecine Haziran ayından itibaren başlamıştı. 1 Temmuz itibari ile yasakların büyük bir kısmı kalkmıştı. Peki Türkiye aşılama çalışmalarında hangi rakamlara ulaştı? konu ile ilgili Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca, aşılama rakamlarının olduğu bir tabloyu kamuoyu ile paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tablo ile aşılama hakkında bilgi veren Koca, “Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak” notunu düştü ve bir harita paylaştı.

3.doz aşı vurulanların sayısı bir milyon kişiyi geçti

Koca'nın paylaştığı haritaya göre 18 yaş üstü aşılamada 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 57.81 olarak görünürken, 2. doz ortalaması yüzde 25.23 olarak öne çıkıyor. Bu yüzdelere göre ülkede 35.883.598 kişi 1 doz aşı, 15.659.611 kişi iki doz, 1.064.526 kişi ise üç doz aşı oldu.

Aşı takvimi değişti. Koronavirüs geçerine kişilerin 2.doz aşı randevüleri iptal oldu

Sağlık Bakanlığı haberin ardından 3 Temmuz 2021 günü açıklama yaparak resmen programı değiştirdi. Koronavirüs atlatmış kişilerin mevcut ikinci doz Biontech randevuları iptal oldu. İkinci doz Biontech randevusu almak isteyen koronavirüs atlatmış kişiler ise artık randevu alamayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.