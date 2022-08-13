Evinizde stresi azaltacak, huzur getirecek 15 bitki

Günümüz evlerinde ve yaşam koşullarında sık sık doğada olmak kolay değil. Biz doğaya gidemiyorsak, doğayı eve getirmek aslında mümkün. Öyle bitkiler var ki hem görüntüsü hem de özellikleri ile mutlaka evinizde bulundurmanızda fayda var.

Evlerde de doğaya yakın olmak önemli. Her bitki varlığıyla bize mutluluk verse de bazı bitkilerin gücü bulunduğu ortamdaki stresi azaltmada, havayı temizlemede de oldukça etkilidir.

Fesleğen

Mis kokuludur kokusuyla bulunduğu ortama hoş bir his verir. Sinek ve böcek kovucudur. Ayrıca taze fesleğen dallarıyla salatalarınıza esans ve lezzet verebilirsiniz.

Muz bitkisi

Evde yaratacağı tropikal havası ile adeta size deniz kenarında uzanıyormuş hissini yaşatır. Havayı temizleme özelliği de vardır.

Kılıç bitkisi

Evdeki kötü kokuları alıp oksijen seviyesini çoğaltan ve karbondioksiti azaltan, zararlı organik bileşikleri emen kılıç çiçeği, havadan kaynaklı olan alerjileri de önler.

İngiliz sarmaşığı

Birçok zararlı kimyasalın etkisini azaltıyor. Benzen, formaldehit, trikloretilen, tolüen ve ksilen gibi kimyasalları absorbe ederek evinizin havasını temizliyor.

Aşk merdiveni

Uçucu yağlar, flavonoidler ve diğer maddeler yönünden zengin olan bitki stresle baş etmenize yardımcı olduğundan salon dışında artık yatak odalarınızda da rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Lavanta

Ölümsüz aşk ve sadakatin bir sembolü olarak kullanılan lavanta, rengiyle adeta masal hissi yaratır. Bitkinin çiçekleri, yaprakları ve uçucu yağı doğal ilaç olarak kullanılır.

Biberiye

Bir çiçekten ötesi olan biberiye, sık sık birçok konuda kullanabileceğiniz bir bitki aynı zamanda. Biberiye, gelin taçlarından sofra süslemelerine, çaydan tütsüye kadar çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Salon sarmaşığı

havadaki benzeni ve karbonmonoksiti yok eder. Bu nedenle gece yeterince oksijen alabilmek için bu bitkilerden bir tanesini yatak odanıza koymalısınız. Ayrıca bazı çalışmalar sarmaşığının havadaki kötü kokuyu da yok etmeye yardım ettiğini ortaya koymaktadır.

Aloe Vera

Şifa kaynağı olan aloe veranın iyileştirici ve sakinleştirici etkisi vardır. İçerisinde bulunan jel, cilt rahatsızlıkları için kullanılır. Aloe vera bitkisi radyasyon etkilerini azaltabilir.

Çin Herdemyeşili

Yaşam alanlarında ve ofislerde iyi hissettiren bir atmosfer yaratmaya katkı sağlar. Gösterişli bu iç mekan bitkisi, güzel görünümün yanı sıra ortamdaki sesi ve havadaki tozu azaltabilir.

Kokulu sardunya

Kokulu sardunyalar genetiği ile oynanmış bitkiler olmayıp, aksine eski çağlardan beri parfüm endüstrisinde kullanılagelen bitkilerdir. Arkadaşlığı, huzuru ve güveni temsil eder. Kokusuyla bulunduğu ortamı ferahlatır. Renklerinin canlılığı mutluluk hormonu salgılattırır. Olduğu eve uğur getirir.

Papatya

Papatya sevmeyen kimse yoktur herhalde. Adeta görsel şölen sunan papatyanın çayı birçok derde devadır. Evde saksıda yetiştirilecek papatya da sakinleştirici, huzur verici özelliğe sahiptir.

Kurdele çiçeği

Faydaları arasında en dikkat çeken havayı temizleme özelliğidir. Bu çiçek, evinizin havasını yenileyecek, oksijen miktarını artıracaktır. Birçok hava kirletici maddeyi emme özelliğine sahiptir. 24 saat içerisinde havadaki karbonmonoksiti emebilir.

Barış çiçeği

Beyaz çiçeğiyle gelin gibi duran barış çiçeğinin İç ortamlarda bulunan sigara dumanı gibi zararlı bileşenleri temizleyen bir özelliği vardır. Çiçeğinin çok güzel bir kokusu vardır. Ferah kokusundan ötürü çok tercih edilir.

Para ağacı

Görüntüsüyle adeta evde ağaç yetişiyormuş gibi hissettirir. Şans ve kısmet getirdiğine inanılır.

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