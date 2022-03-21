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TIMETURK / SAĞLIK / Evde soğuk algınlığı nasıl geçer? Nezle nasıl geçer?

Evde soğuk algınlığı nasıl geçer? Nezle nasıl geçer?

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası sebebiyle Türkiye’de bulunan sıcaklıklar mevsim normalinin altına düştü. Bu soğuklara hazırlıksız yakalanan insanların birçoğu nezle oldu. Evde kendi imkanlarıyla iyileşmek isteyen kişiler arama motorlarında soğuk algınlığının tedavisini araştırmakta. Peki, soğuk algınlığına ne iyi gelir?

5 Dakika Önce
2022-03-21 09:43:09
Evde soğuk algınlığı nasıl geçer? Nezle nasıl geçer?

Soğuk algınlığı veya nezle virüsler tarafından meydana getirilen bir burun, boğaz hastalığıdır. Nezle, çocuk büyük her yaşta görülebilir. Hastalık sonbahar ve kış aylarında daha sık görülür. Nezle sıklıkla grip hastalığı ile karıştırılır. Ancak nezle gribe göre daha hafif seyreden bir hastalıktır. Nezle ile grip arasındaki en büyük fark gripte burun akıntısı olmamasıdır. Peki, doğal yollarla soğuk algınlığı nasıl geçer? İşte merak edilen haberin detayı…

Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

Boğaz pastilleri

Ekinezya çayı

Tavuk ve paça çorbası

Nane-limon

Zencefilli bal

Tarçınlı ballı süt

Limonlu ıhlamur

C vitamini

Soğuk algınlığı belirtileri nelerdir?

Kuru öksürme,

Gözlerde sulanma ve yanma hissi,

Kulaklarda dolgunluk,

Baş ağrısı,

Halsizlik ve yorgunluk

Ateş ( fazla yüksek olmaz),

Boğaz ağrısı, boğazda yanma,

Burun akıntısı, burunda tıkanıklık,

Hapşırma,

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