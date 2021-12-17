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TIMETURK / SAĞLIK / Evde hızlı test uyarısı! 120 liraya herkes alabiliyor

Evde hızlı test uyarısı! 120 liraya herkes alabiliyor

Omicron’nun yanı sıra influenza ve viral enfeksiyon vakalarındaki artış endişelere neden olmuş durumda.

3 Saat Önce
2021-12-17 08:53:24
Evde hızlı test uyarısı! 120 liraya herkes alabiliyor

İnternetten 70-120 lira arasında bir fiyattan satılan hızlı test kitiyle ilgili uyaran İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “İnternetten satılan hızlı testleri kullanıp, hasta olduğunu bilmesine karşın sağlık kurumunda PCR testi vermeyen ve sosyal yaşamını sürdüren birçok kişi olduğunu duyuyoruz. Bu durum toplum sağlığı açısından tehlike oluşturuyor. Hızlı test ile Kovid-19 olduğunu öğrenen hafif semptomlu kişiler maskeyle yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar, 14 günlük izolasyon süresinden kaçınabiliyorlar. Hızlı testlerde tek kontrol çizgisi çıkması negatif, çift kontrol çizgisi pozitif olduğunuzu gösteriyor” dedi. Vaka sayılarının 20 binli rakamların altına bir türlü düşmediğini, bu durumun toplumsal kanıksama haline dönüştüğünü dile getiren Prof. Dr. Tükek, aşı, maske ve mesafe gibi önlemlerin hâlâ önemli olduğunu söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise “Vatandaşların bir kısmının test olmaktan kaçındığını görüyoruz. Toplumsal sağlığımız için izolasyon çekincesi nedeniyle test olmamak halk sağlığını riske atmaktır” uyarısı yaptı. Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer ise Omicron riskine karşı inaktif Çin menşeili aşıya ilişkin veriler olmadığına dikkat çekerek, “Üç doz inaktif Çin menşeili aşılıların 4'üncü doz hatırlatma dozu yaptırmalarını ve koruyuculuk anlamında mRNA aşısı tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Salgın yönetiminde ciddi kişisel ve kamusal önlemlerin devreye alınması gerekiyor. Omicron nedeniyle evden çalışmaya geçilmesinin yanı sıra toplu taşımadaki kalabalıkların da azaltılması gerekiyor” dedi.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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