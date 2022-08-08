Evde evcil hayvan beslemenin çocuklara faydası nedir? Erken yaşta evcil hayvan ile yaşamak alerji riskini azaltır mı?

Evde hayvanlarla yaşamak, dünyanın en güzel duygularından biri ancak zor yanları da yok değil! Özellikle aileye yeni bir birey katılacaksa ya da halihazırda bir bebek varsa... Evde hayvan ile yaşamak her çocuğu mutlu eder fakat evcil hayvana alerjisinin olup olmaması ailenin sağlığı için oldukça önemli. Bu yüzden evde evcil hayvan beslemenin çocuklara faydası nedir? Erken yaşta evcil hayvan ile yaşamak alerji riskini azaltıyor mu? gibi konular oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor.

Uzmanlar, evcil hayvan beslemek isteyen ailelerin çocukları bir yaşına gelmeden bu kararı almasının gerekliliğine işaret ediyor.

Erken yaşta evcil hayvan ile yaşamaya başlayan çocuklarda hem hayvanlara karşı alerji gelişme olasılığı azalıyor hem de ilerde astım, alerjik nezle gibi hastalıkların gelişme riskini düşüyor.

Çiftlik hayatı alerjik hastalıkların gelişimini engeller

Yapılan araştırmalara göre, 7-9 yaş arası çocuklarda görülen alerjik hastalıkların sıklığının, bebeklikten itibaren evcil hayvan sayısının artmasıyla orantılı bir şekilde azaldığını ortaya koyulmuştur. Kedi ve köpeklerin bir "mini çiftlik" etkisi oluşturduğu ve çiftlik hayatının alerjik hastalıkların gelişimini engellediği belirtiliyor.

Ayrıca unutulmamalı ki bir çocuğun evde hayvan ile yaşaması fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimine katkıda bulunur, sorumluluk almasını ve sosyalleşmesini sağlar, yalnızlık duygusu yaşamaz, empati kurmayı öğrenirler. Özgüveni ve özsaygısına yarar sağlar.