Eskiyen diş dolgusuna dikkat! Tehlike oluşturuyor

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Erkan, “Ağızda var olan eskimiş, uyumlarını yitirmiş dolgular ve uygun yöntemlerle yapılmayan eski kanal tedavileri tekrar enfeksiyona yol açabilir' uyarısında bulundu

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Endodonti Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Erkan, "Diş çürüklerinin yanında ağızda var olan eskimiş, uyumlarını yitirmiş dolgular ve uygun yöntemlerle yapılmayan eski kanal tedavileri tekrar enfeksiyona yol açabilir. Bu tarz restorasyonların değiştirilmesi ve yenilenmesi olası bir enfeksiyonu önler.” uyarısında bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erkan, diş ve diş kökü enfeksiyonlarının nedenleri ile tedavisi hakkında bilgi verdi.

Çocukluk çağında başlayıp ileri yaşlarda da görülebilen diş kaynaklı enfeksiyonların oldukça yaygın olduğunu belirten Erkan, erken safhada diş çürüklerinin fark edilmediğine değindi.

Erkan, diş çürüklerinin yanında ağızda var olan eskimiş, uyumlarını yitirmiş dolgular ve uygun yöntemlerle yapılmayan eski kanal tedavilerinin de tekrar enfeksiyona yol açabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu tarz restorasyonların değiştirilmesi ve yenilenmesi olası bir enfeksiyonu önler. Diş çürükleri hemen ağrı ya da hassasiyet yaratmadığından hemen fark edemeyebilirsiniz. Diş çürüğünün erken teşhis edilememesi çürüğün dişlerin damar ve sinirlerinin bulunduğu öz kısmına yaklaşmasına yol açarak diş iltihabı oluşturabilir. Diş iltihabını oluşturan etken ortadan kaldırılmazsa diş köklerini saran bir enfeksiyon tablosu ile karşı karşıya kalırız. Dişinizi kaybetmekle kalmayıp bu enfeksiyon vücudunuza da yayılarak sağlığınızı bozabilir. Bu sebeple hiç ağrınız olmasa bile dişlerinizi mutlaka 6 ayda 1 diş hekiminize kontrol ettirin."

Hatalı beslenme alışkanlıkları ve ağız bakımının eksikliği sonucu diş çürüklerinin görülebileceğini aktaran Erkan, buna bağlı olarak diş kökünü etkileyen dental kaynaklı enfeksiyonların her yaşta ve bireyde görülebileceğini belirtti.

"Çürüyen dişler hemen ağrı yapmaz"

Erhan Erkan, Diş çürüklerinin o anda ağrı ya da hassasiyet yaratmadığından fark edilmesinin oldukça zor olduğunu vurgulayarak, "Erken teşhis edilen diş çürüklerinin tedavileri dolgu tedavisi ile kolaylıkla yapılır. Bu sebeple düzenli doktor kontrolü ve muayenesi tıp bilimlerinde olduğu kadar diş hekimliğinde de oldukça önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Diş çürüğünün ve diş kaynaklı apse ya da enfeksiyonların öncelikle diş hekimi tarafından muayenesi ve tedavisinin gerekli olduğuna dikkat çeken Erkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tip hastalıkları yalnızca antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlarla gidermek ne yazık ki mümkün değildir. Diş dolguları ya da kanal tedavileri yapılan vakalara gerekirse tedaviye yardımcı olmak adına antibiyotik ilaçlar eşlik edebilir. Uygun tedavi edilmeyen diş apseleri zamanla kist oluşumuna da neden olabilir. Bu tarz vakalara cerrahi müdahale de gerekebilir. Diş ve diş kökü enfeksiyonlarından korunmanın ilk yolu düzenli bir ağız bakımı ve yıllık kontrolleri aksatmamaktan geçer. Bunun yanında beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilerek diş çürüğü oluşumuna yol açan gıdalardan uzak durulması da oldukça önemlidir." .