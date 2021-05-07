Erken ölüme yol açan 5 yiyecek

İngiliz araştırmacılar, beyaz ekmek, reçel, meyve suyu, çikolata ve tereyağının erken ölüme neden olan içecekler ve yiyecekler olduğunu ortaya çıkardı .

İngiliz araştırmacılar, beyaz ekmek, reçel, meyve suyu, çikolata ve tereyağının erken ölüme neden olan içecekler ve yiyecekler olduğunu ortaya çıkardı.

Uzmanlar, şekerle tatlandırılmış içecekler de dahil olmak üzere diyeti bu kadar zararlı kılan temel unsurları belirlediler.

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu yiyeceklerin kalori, yağ ve şekerle dolu olduğunu ve lif bakımından düşük olduğunu ve kalp hastalığına yol açtığını söyledi.

Araştırmacılar, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 117.000 kişiden alınan verileri analiz ettiler ve yedikleri yiyecekleri birkaç gün boyunca izlediler ve ortalama 4-9 yıl boyunca izlediler.

Bu dönemde yaklaşık 4.245 kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklar geliştirdi.

Araştırmacılar, yağlı ve şekerli yiyecekleri kalp hastalığı ve ölüm riskinin artmasıyla ilişkilendirdi ve araştırmaya göre, diyetleri bu gıdalardan biriyle daha yakından ilişkili olan kişilerin % 40'a kadar risk altında olma olasılığı daha yüksekti.

Araştırmalar, daha az çikolata, tatlı, tereyağı, şekerli içecekler ve konserve yiyecekler yemenin orta yaşta daha düşük kardiyovasküler hastalık veya ölüm riski ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Lebanon24.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.