'Erkekte meme büyümez' demeyin!

Erkek memesinin küçük olmasının tek sebebi erkek vücudunda yeterli miktarda kadınlık hormonu olmaması. Bazı belirtiler ise ameliyat sürecine kadar götürür

Yapısal olarak aslında erkek memesinin kadın memesinden büyük bir farkı yok. Erkek memesinin küçük olmasının tek sebebi erkek vücudunda yeterli miktarda kadınlık hormonu olmaması. Jinekomastinin birçok nedeni olabilir. Bazı hastalıklar , örneğin siroz gibi ağır karaciğer bozuklukları, bazı ilaçlar , örneğin bir zamanlar çok kullanılan bir mide ilacı (cimetidin) jinekomasti yapabilir. Ancak jinekomasti vakalarının büyük çoğunda hiçbir sebep bulunmamaktadır. Yani bu hastalık büyük bir oranda hiçbir sebep olmadan kendiliğinden ortaya çıkar.

Ameliyat şart mı?

Ameliyat önemli çözüm sunar. Jinekomasti bir kere oluştuğunda büyüyen meme dokusunun alınması gerekir. Hormonsal tedaviler ile gerilemesi beklenen bir şey değil. Eğer büyüyen meme bezi yumuşak ve yağlı ise sadece liposuction , yan, yağ alma ameliyatı yeterli olabiliyor. Ama sert ve büyük jinekomastilerin açık teknik ile çıkarılması gerekiyor. Ancak bu izli bir ameliyat değil. Meme ucunun altında, deir ile renkli kısmın birleşme hattında yarım daire şeklinde bir kesik yapılıyor ve meme bezi buradan çıkarılıyor. Gerekiyorsa liposuction da yapılıyor.

Bu küçük sayılabilecek bir ameliyat. Ortalama bir saat sürüyor, ağrılı bir ameliyat değil. Hastanede yatmak gerekmiyor. Pansumanlar iki güm sonra çıkarılıyor ve üçüncü gün yıkanılabiliniyor. Dördüncü gün işinize dönebilirsiniz.

Belirtileri neler?

Kişinin boy ve kilosu göz önüne alındığında, benzer diğer bireylere göre memelerinin dikkat çekecek ve kıyafetlerinin dışından anlaşılacak şekilde tek veya çift taraflı olarak normalden daha büyük olması jinekomasti belirtilerinden. Büyüyen memelerde bir miktar ağrı ve hassasiyet de gözlenebilir. Özellikle ergenlik döneminden sonra daha önce herhangi bir büyüme yok iken, tek taraflı olarak bir meme büyümeye başlamış ise altta yatan başka bir hastalığın habercisi olabilir ve mutlaka araştırılmalıdır. Bu konuda başvurulacak doktor Endokrinoloji uzmanıdır.

Cerrahi yöntemler

Yağ Çekme: Koltuk altı çizgisinden yapılan 4 mm lik bir kesiden girilerek meme dokusu içerisindeki ve çevresindeki fazla yağlar vakumla çekilir, meme başına herhangi bir kesi yapılmaz. Operasyon yaklaşık 1 saat sürer. Dren kullanılmaz.Meme derisine kesi yapılarak dokuların cerrahi olarak çıkartılması...Meme başının alt yarısına yapılan yarım daire şeklinde bir kesiden girilerek sadece meme dokusu çıkartılır, deri çıkartılmaz.Farklı kesiler yapılarak fazla meme ve yağ dokusu ile birlikte bir miktar meme derisi de çıkartılır. Sadece meme başı çevresinde dairesel şekilde bir iz kalabileceği gibi meme derisinin çok fazla ve sarkık olduğu daha ileri olgularda meme başı çevresine ek olarak memenin yan veya alt kısımlarında da kalıcı izler oluşturularak fazla deri çıkarılır.

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