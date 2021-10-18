Erkekleri bu kanser öldürüyor

Her 5 erkekten biri prostat kanseri riski altında, görülme sıklığı 45 yaşından sonra artış gösteriyor.

Geçen yıl dünya genelinde 19,3 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve 10 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti.Türk Kanser Derneği'nin “önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu” şeklinde tanımladığı kanser hastalığı, ileriki yaşlarda daha yaygın görünür ve nüfus ortalaması yaşlanmaya devam etmektedir. Toplumdaki yaşlı insanların sayısı arttıkça, tetikte olmak daha da önem kazanmakta.

En yaygın türler

Yoğunluklu şekilde erkeklerde görülen kanser vakalarının yüzde 15'ini ve erkeklerde kansere bağlı ölümlerin Yüzde 22'sini oluşturan akciğer kanseri erkeklerde en yaygın ve ölümcül kanser türü olsa da bazı kanser türleri çoğunlukla veya sadece biyolojik olarak erkeklerde görülmektedir.Prostat, testis ve penis kanseri sadece erkekleri etkiler ve sadece doğuştan erkek cinsiyeti taşıyan kişilerde görülür. Bu üçü arasında, prostat kanseri diğer ikisine göre çok daha yaygındır. Her 5 erkekten biri prostat kanseri riski altında olup, görülme sıklığı 45 yaşından sonra artış göstermekte.

Prostat kanserinin nedenleri

Prostat kanserinin nedenlerinin tam olarak bilinmemektedir. Ailede prostat kanseri öyküsü olması, sigara tüketiminin fazla olması görülme riskini arttırmaktadır. Diğer risk faktörleri ise yaşın ilerlemesi, düzensiz ve dengesiz beslenme; özellikle yüksek ısıda pişmiş gıdaların, hayvansal yağ ve kırmızı etten zengin beslenme, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, yaş, siyah ırk, ailede prostat ya da meme kanseri öyküsü, yüksek erkeklik hormonu düzeyleri olarak tanımlanabilir.

Penis kanseri belirtileri

Penis kanseri, erkek üreme organı olan penisteki hücrelerde başlayan, nadir görülen bir kanser türüdür. Penis kanseri; penisteki cilt ya da diğer hücrelerin kontrol edilemeyen çoğalması sonucu oluşur. Hemen hemen tüm penis kanserleri yassı hücreli kanserlerdir. Penis kanseri tanısı genellikle bu bölgedeki lezyondan şüphelenilmesiyle başlar ve biyopsiyle neticelendirilir.

Hangi belirtileri bulunuyor?

Penis kanserinde en yaygın şekilde görülen semptomlar arasında cildin renginde veya kalınlığında değişiklikler, olağandışı akıntı, ülser, ağrı ve penisin ucunda şişlik bulunur. Penis kanseri belirtileri kişiden kişiye göre değişebilirken genel belirtiler özetle şunları içermektedir:

Düz, mavimsi-kahverengi büyüme

Sünnet derisinin altında kalıcı, kokulu akıntı

Kanser yayıldığı durumlarda kasıkta şişmiş lenf düğümleri

Penis derisinde değişiklik, penis ucunda ağrı

Ağrılı veya ağrısız siğil benzeri büyüme veya lezyon

İyileşmeyen açık yara

Sünnet derisi altında kanama görülmesi

Kırmızımsı döküntü

Küçük yumrular

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.