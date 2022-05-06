Erkeklerde karın ağrısı neden olur? Karnım ağrıyor sebebi ne olabilir? Hangi karın ağrısı tehlikelidir?

Erkeklerde karın ağrısı neden olur? Karın ağrısını herkes hayatında bir kez dahi olsa yaşamıştır. Sık karşılaşılan bu rahatsızlık, bir hastalığın habercisi olabileceği gibi, karın bölgesindeki bir organın ağrımasından da kaynaklanıyor. Peki hangi karın ağrısı tehlikelidir? Karnım ağrıyor sebebi ne olabilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Erkeklerde karın ağrısı neden olur? Karın ağrısını herkes hayatında bir kez dahi olsa yaşamıştır. Sık karşılaşılan bu rahatsızlık, bir hastalığın habercisi olabileceği gibi, karın bölgesindeki bir organın ağrımasından da kaynaklanıyor. Peki hangi karın ağrısı tehlikelidir? Karnım ağrıyor sebebi ne olabilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Karın ağrısı nedenleri

Karın ağrıları, o bölgedeki organların hastalıklarının bir belirtisi olabilir.

Mide ve bağırsak bozuklukları, böbrek taşları, kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları, şeker hastalığı, böbrek üstü bezi hastalıkları, kadınlarda adet sancıları, bazı kan hastalıkları, kurşun ve morfin gibi maddelerin zehirlenmeleri ve zona gibi hastalıklar nedeni ile karın ağrısı oluşabilir.

Bunun yanı sıra karın boşluğundaki organlar değil, akciğer iltihapları, kalp krizleri ve kaburga kırıkları karın ağrısına sebep olabilir.

Karın ağrısında ne zaman doktora gidilmeli?

- Sürekli devam eden, tekrarlayan ve artan karın ağrıları,

- Ağrıdan nefesin kesilmesi,

- Baygınlık,

- Kanama,

- Kusma,

- Ateş,

- Karın bölgesinde şişlik,

- İdrar kaçırma gibi şikayetler yaşayan kişilerin bir uzmana başvurmasında fayda vardır.

Karın ağrısı için hangi çay içilmeli?

Karın ağrısını dindirmek için bitkisel tedavilerden yararlanmak doğru bir seçim olabilir. Fakat tekrarlayan ve şiddeti artan ağrılarda, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak gerekir.

- Nane limon çayı

- Rezene çayı

- Zencefil çayı

- Papatya çayı

- Tarçın çayı

gibi bitki çaylarının rahatlatma etkisi olduğu için karın ağrısını rahatlatabilir. .