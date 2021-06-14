Ense Ağrısı Neden Olur, Tedavisi Nedir?

Toplumda yaygın bir şekilde görülebilen sağlık problemlerinin başında ense yani boyun ağrıları gelmekte. Hemen hemen her insanın başına gelebilen durumlardan ense ağrıları, gündelik hayatımızı kabusa çevirmekte. Ense ağrıları kas ve bağ yapılarında meydana gelen durumlar sonucunda ense ve boyun bölgesinde ağrılara neden olur.

Ense ağrıları hakkında vatandaşlar nasıl tedavi edilebildiklerini merak etmekte. Sizler için bu konuya detaylı değineceğiz. Ense Ağrısı Neden Olur? Bukonu hakkında ayrıntılı araştırmak yaptık. Ense ağrılarının tedavisi işte tüm detaylar…

Ense Ağrısı Nedir?

Kas ve bağ yapılarında meydana gelen tahribatlar ense ve boyun ağrılarına neden olmakta. Ense ağrılarına neden olan en büyük etken yanlış yatış pozisyonları, hareketsizlik ve alınan darbeler kas yapısına zarar vermekte.

Ense Ağrısı Neden Olur?

Ense ağrısı neden olur? Ense ağrılarının yani boyunda meydana gelen ağrılar birçok nedenden kaynaklı olabilmekte. Bunlar genellikle; Boyun fıtığı, kireçlenme ve dejeneratif disk hastalığı, servikal dar kanal ve yaralanmalar boyun ya da ense bölgesinde meydana gelen ağrılarında en sık karşılaşanlardan. Ayrıca nadir olaraktan görülen boyun ağrıları, tümörler, boğazda uzun süren enfeksiyonlar da şişmiş lenf nodlarıda ense ağrılarının nedenleri arasında yer almakta.

Ense Ağrısı Belirtileri

Ense ağrıları genellikle belli başlı hareketleri yaparken ya da duruş bozukluğu kaynaklı olan sağlık problemidir. Boyun yani ense ağrılarının belirtileri şu şekildedir; boyun bölgesinde ağrı, omuzlara giden ağrı, kollara kadar uzanan ağrı ve boynu sağa, sola, yukarıya, aşağıya çevirirken meydana gelen şiddetli ağrılar şeklindedir.

Ense Ağrısı Tedavi Yöntemleri

Duruş bozukluğu,enseağrısına neden olan en büyük etkendir. Bu sebepten

postür düzenlemeleri ile uygun oturma, yatma ve yürüme ense ağrılarından kaçınmanızı sağlayacaktır.

Ense ağrılarından kurtulmanız için yastığınızın yüksekliğini ayarlayın. Yastık yüksekliği de ense ağrılarına neden olan etkenlerdendir.

Televizyon, bilgisayar, tablet gibi cihazları kullanırken ekranın baş hizasında olmasına dikkat ediniz.

Düzenli bir şekilde egzersiz yapın. Egzersiz yaparak ağrıların şiddetini ve sıklığını azaltabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.