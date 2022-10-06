Endişe verici: Kirli hava anne karnındaki bebeklerde de görüldü

Toksik hava kirliliği ilk defa anne karnındaki bebeklerin ciğerlerinde ve beyinlerinde de bulundu. Araştırmacılar, bulguların oldukça “kaygı verici” olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İskoçya ve Belçika'da yürütülen araştırmada hava kirliliğinin nispeten düşük olduğu yerlerde, sigara tüketmeyen anneler test edildi.

Hamilelik sırasında annenin soluduğu hava kirliliğinin kan yoluyla plasentaya oradan da fetüse geçtiği tespit edildi. İncelenen her milimetreküpte siyah karbon partiküllerine rastlandı.

Hava kirliliğinin artan düşük, prematüre doğum, düşük doğum kilosu ve eksik beyin gelişimiyle ilgili olduğu bilinse de bu araştırma, bu sorunların nasıl yaşandığına ışık tutmuş oldu. Bilim insanları, anne karnından bebeği etkileyen kirliliğin ömür boyu süren sonuçları olabileceğini söylüyor.

"Beyne de giriyor"

İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nden Prof. Paul Fowler, “İlk defa siyah karbon nanopartiküllerinin fetüs oluşumu sırasında organlara geçtiğini göstermiş olduk. Daha endişe verici olan ise bu partiküller gelişmekte olan beyne de giriyor.” dedi.

Belçika'daki Hasselt Üniversitesi'nden Prof. Tim Nawrott, hükümetlerin hava kirliliğiyle mücadeleden sorumlu olduğunu, insanların da kalabalık trafikli yollardan kaçınmak gibi önlemler alabielceğini söyledi.

Araştırma, Lancet Planetary Health dergisinde yayımlandı. .