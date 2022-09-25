En yüksek oranda selenyum içeren gıdalar

Selenyum, günlük öğünler aracılığıyla vücuda mutlaka alınması gereken mineraller grubunda yer alıyor. Peki selenyum en çok hangi besinlerde bulunuyor?

Selenyum en yüksek oranda yenilebilir sakatat olan Dana böbrekte yer alıyor. Dana Karaciğerde ise 100 gr.'da 53,3 mcg. düzeyinde bulunuyor.

Sakatat haricinde bileşen en yüksek oranda Yeşil mercimekte yer alıyor. 100 gr. yeşil mercimek 102 mcg. Selenyum içeriyor.

Selenyum içeren deniz canlıları ise sırasıyla; Sardalya, Hamsi ve Ton balığı. 100 gr. Sardalya 47,5 mcg. Selenyum içerirken, Hamsi 46,6 mcg., Ton balığı 43,9 mcg. Selenyum içeriyor. Balıklardan Palamut ve Kalkan da yine 37 ila 39 mcg. Selenyum içeriğiyle dikkat çekiyor.

Kırmızı mercimek de yine Selenyum açısından zengin bakliyat alternatifi olarak öne çıkıyor. Ayrıca nohut da 31,1 mcg. Selenyum içeriyor.

100 gramında en çok selenyum barındıran gıdaların sıralaması ise şu şekilde:

Dana böbrek 155 mcg

Yeşil mercimek 102 mcg

Bıldırcın yumurtası 55 mcg

Dana karaciğer 53,3 mcg

Susam 40,9 mcg

Kırmızı mercimek 40,4 mcg

Palamut 39,2 mcg

Kalkan 37,8 mcg

İstavrit 31,2 mcg

Nohut 31,1 mcg

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