En iyi saç ekimi merkezini kararlarında belirleyici unsur: Saç ekimi fiyatları!

Dünya genelinde saç dökülmesinden dolayı ortaya çıkan kellik problemi birçok insanın görsellerine ilişkin şikayette bulunmasına yol açıyor.

En iyi saç ekimi merkezlerinin konuya dair geliştirdiği çözümlerin başında ise saç ekimi geliyor. Geliştirilen saç ekimi yöntemleri kellik yaşayan kişilerin ilk terciği olduğu gibi saç ekimi operasyonlarında süreci takiben birçok husus öne çıkıyor. Hastalar saç ekimi yaptırmak için en iyi saç ekimi merkezi seçerken de birçok noktaya dikkat ediyor. Bu kriterlerin başında ise saç ekimi merkezlerine göre değişiklik gösteren saç ekimi geliyor. Peki saç ekimi fiyatlarına yön veren noktalarda neler yer alıyor?

Saç ekimi fiyatlarına yön veren ana kriter: Saç ekimi yöntemleri!

Saç ekimi fiyatları klinikler tarafından belirlenirken çeşitli unsurların değerlendirildiği kuşkusuz bir gerçek. Bu hususlar arasında ise ilk sırada gelen ana kriter saç ekimi yöntemleri oluyor. Saç ekimi yöntemleri kliniklere göre çeşitlilik arz etse de belli başlı yöntemler birçok merkez tarafından yaygın olarak kullanılırken saç ekimi fiyatlarında da en etkili nokta olarak yer alıyor. İşte en sık başvurulan saç ekimi yöntemleri!

DUE saç ekimi: DHI (Direct Hair Implantation-Doğrudan Saç Ekimi) kısaltmasıyla anılan saç ekimi yöntemi en yaygın olarak kullanılan saç ekimi seçeneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. DHI saç ekimi yapılacak hastadan tek tek alınan saç hücrelerinin Choi implanter kalemiyle hedeflenen baş bölgesindeki kısma nakledilmesiyle gerçekleştirilir. DHI saç ekimi yönteminde toplanan saç hücrelerinin sağlıklı olmasına dikkat edilir ve baş derisinde herhangi bir kanal açmaksızın direkt olarak nakledilir. Operasyonda uygulanan bu işlem süreci ise tıraşsız bir şekilde gerçekleştirilir. Bu yüzden sıklıkla tercih edilen DHI saç ekimi yöntemi aynı zamanda birçok saç ekimi çeşidinin de temellendiği bir işlem olarak saç ekimi yöntemlerinde önemli bir rol oynuyor.

FUE saç ekimi: FUE saç ekimi yöntemi saç ekimi operasyonlarında en doğal ortaya koyan tekniklerin başında geliyor. FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) saç köklerinin bağımsız ünitelerden oluştuğunun keşfedilmesinin ardından geliştirilmesinin yanı sıra günümüzde en sık kullanılan tekniklerin ilk sıralarında yer alıyor. Bu yöntemde saç ekimi tedavisine uygun planlama yapılmasıyla birlikte kafa derisi anestezi yoluyla uyuşturuluyor. Ekim yapılacak hedef alanda kanallar yaratılmasının ardından ise saç ektiren kişiden ayrı ayrı edinilen saç kökleri belirlenen hedef noktalara planlı ve organik bir şekilde yerleştiriliyor.

Saç ekimi seanslarının sayısını es geçmeyin!

Saç ekimi fiyatlarını belirleyici bir diğer kriter saç ekimi operasyonlarının kaç seansla gerçekleştirildiğidir. Tabii bu madde de saç ekim merkezlerine göre farklılık gösteriyor! Saç ekimi yaptıracak hastalarda kelliğin ulaştığı boyuta ve tipine bağlı olarak belirlenen alanların ne kadar seansa denk geleceği birçok kişide soru işaretleri oluşturuyor. İstanbul'da yüzlerce saç ekimi merkezinin bulunduğu göz önüne alınacak olursa saç ekimi fiyatlarının kesin bir sonucuna ulaşmak mümkün olmuyor. Fakat konu özelinde kendini geliştirmiş saç ekimi İstanbul klinikleri hastaları için seanslara bağlı kalarak en uygun saç ekimi fiyat skalasını sunabiliyor.

Saç ekimi fiyatları operasyonun kalitesini belirler mi?

Saç ekimi yaptıracak birçok hasta bu fikri kabul etmek istemese de bu koşul genelgeçerliliğini sürdürüyor. Bir saç ekimi merkezinde kullanılan teknolojik cihazların kalitesinden, çalışan sağlık görevlilerinin konuya dair yetkinliği saç ekimi fiyatlarında aktif bir rol oynuyor. Bu argümanın sektör içerisinde götürdüğü tez ise cihazların yeniliği ve hekimlerin tecrübesinin ne kadar yüksek olmasının saç ekimi fiyatlarını da artırdığına işaret ediyor. Ve evet! Saç ekimi fiyatları yükseldikçe hastalar daha kalıcı sonuçlara ulaşıyor ve daha kaliteli bir saç ekimi operasyon süreci geçiriyor.

Sağlık her şeyden önce gelirken kendiniz için en iyi saç ekimi kliniğini keşfedin!

Saç ekimi fiyatları saç ekimi operasyonlarının kalitesini belirlerken doğru saç ekimi kliniğini keşfetmek hastaların doğru rotayı izlemesine bağlanıyor. Çoğu hasta ise İstanbul'da saç ekimi merkezlerini araştırmalarının ardından Medhair Clinic'i seçiyor. Medhair Clinic uzmanları ziyaretçilerinin tüm sorularına doğru cevapları verebilecek yetkinliğe sahip olmanın yanı sıra hastalara en uygun saç ekimi yöntemlerini sunuyor. Medhair Clinic son teknoloji tıbbi cihazlarla saç ekimini gerçekleştirmesinin yanı sıra oluşturduğu uygun fiyat skalasıyla da saç ekimi İstanbul seçeneklerinin birçoğundan ayrışıyor. Siz de saç ekimi operasyonunuz için doğru adresi arıyorsanız Medhair Clinic adresinden iletişime geçebilirsiniz!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.