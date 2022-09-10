En iyi antioksidan kaynakları

Antioksidanlar, vücudu birçok hastalıktan korumada önemli bir rol oynar ve iyi haber şu ki, bunlar dengeli beslenmenin doğal bir parçası.

'Antioksidanlardan' bahsetmek, vücudumuzun her yerinde sağlık ve optimum refah için bir savaş yürüten küçük haçlıların görüntüsünü çağrıştırır. Fakat antioksidanlar tam olarak nedir ve neden bizim için bu kadar iyidirler?

Antioksidanlar, vücudun hücrelerinde oksidasyonu nötralize etmeye yardımcı olan bazı gıdalarda doğal olarak bulunan moleküllerdir. İstenmeyen 'serbest radikaller' - yaşlanma sürecine dahil olan ve bir dizi ciddi hastalığa katkıda bulunabilen moleküller üretebilen bu oksidasyon sürecidir. Vücudumuz serbest radikalleri doğal olarak etkisiz hale getirmek üzere tasarlanmıştır, ancak karışıma sigara, alkol veya kirlilik gibi dış faktörler eklendiğinde, vücudumuzun bazen onlarla savaşmak için biraz yardıma ihtiyacı olur. İşte o zaman antioksidanlar devreye giriyor. En yaygın antioksidanlardan bazıları A, C ve E Vitaminleri, bakır, çinko ve selenyum mineralleri ve bir dizi taze gıdada bulunan betakaroten gibi karotenoidler şeklinde gelir.

Antioksidanları yüksek bir diyet, vücut hücrelerinin oksidasyonu ve serbest radikallerin zarar verici zincir reaksiyon etkisi ile bağlantılı olan dejeneratif durum riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu koşullar, belirli kanserleri, koroner kalp hastalığını, felçleri ve beyin sinir hücrelerine verilen hasarı içerir ve bu da Parkinson veya Alzheimer hastalığı gibi hastalıklara katkıda bulunabilir. ükettiğimiz antioksidanların çoğu bitkilerden gelir - pek çok meyve ve sebzede bol miktarda bulunurlar - ancak fındık, kepekli tahıllar ve bazı et, kümes hayvanları ve balık gibi diğer gıdalarda da bulunabilirler. Meyve ve sebzeler, başlıca diyet antioksidanlarından ikisinin ana kaynaklarıdır: C vitamini ve karotenoidler. Pek çok kişi farkında olmasa da, ana kaynakları tahıl yağları, zeytinyağı ve fındık olmasına rağmen, bazı meyve ve sebzeler üçüncü ana antioksidan besin olan E Vitamini de içerir.

İŞTE EN İYİ ANTİOKSİDAN KAYNAKLARI...

Betakaroten: balkabağı, mango, kayısı, havuç, ıspanak, maydanoz, karpuz

Flavanoidler: çay, yeşil çay, turunçgiller, soğan, elma

İzoflavanoidler: soya fasulyesi, tofu, mercimek, bezelye, süt Likopen: domates, karpuz

Kantaksantin: mantar

Kapsantin: kırmızı ve sarı biber, portakal

Manganez: deniz ürünleri, yağsız et, süt, fındık

Selenyum: deniz ürünleri, sakatat, yağsız et, kepekli tahıllar

C Vitamini: portakal, kuş üzümü, kivi, mango, brokoli, ıspanak, kırmızı biber, çilek

E Vitamini: avokado, fındık, tohumlar, kepekli tahıllar

Çinko: deniz ürünleri, yağsız et, süt, fındık

Polifenoller: kekik, kekik Bakır: deniz ürünleri, yağsız et, süt, fındık

Lignanlar: susam tohumları, kepek, tam tahıllar, sebzeler

Lutein: yapraklı yeşillikler, mısır

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