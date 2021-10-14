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TIMETURK / SAĞLIK / En etkili koronavirüs aşısı açıklandı

En etkili koronavirüs aşısı açıklandı

ABD'de yapılan bir çalışmaya göre, orijinal olarak Johnson & Johnson (J&J) ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra ise 76 kat arttı.

10 Saat Önce
2021-10-14 08:28:45
En etkili koronavirüs aşısı açıklandı

Bilim dünyasından gelen son Haber ile virüse karşı en etkili aşı belli oldu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.

Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.

Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.

458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı.

Ancak söz konusu çalışma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından onaylanmadı.

Kaynak: Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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