Emsey Hastanesi Tıbbi Birimler Neler? Emsey Hastanesi İletişim

2012 yılından bu yana, İstanbul Kurtköy'de, ileri tıp teknoloji, her branşta uzman kadroları, sağlıkta uluslararası akreditasyon standartlarına uygun modern mimarisi ile kesintisiz sağlık hizmeti sunan Emsey hastanesi tıbbi bölümler neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Emsey hastanesi iletişim bilgileri işte merak edilen tüm detaylar…