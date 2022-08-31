Emsey Hastanesi Tıbbi Birimler Neler? Emsey Hastanesi İletişim
2012 yılından bu yana, İstanbul Kurtköy'de, ileri tıp teknoloji, her branşta uzman kadroları, sağlıkta uluslararası akreditasyon standartlarına uygun modern mimarisi ile kesintisiz sağlık hizmeti sunan Emsey hastanesi tıbbi bölümler neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Emsey hastanesi iletişim bilgileri işte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-31 23:12:30
Emsey Hastanesi Tıbbi Bölümler
- Acil Servis
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Anestezi ve Reanimasyon
- Beslenme ve Diyet
- Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi
- Biyokimya
- Check-Up
- Çocuk Cerrahisi
- Çocuk Kardiyolojisi
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi
- Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi
- Dermatoloji
- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
- Enfeksiyon Hast. ve Mikrobiyoloji
- Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
- Gastroenteroloji
- Genel Cerrahi
- Göğüs Hastalıkları
- Göz Hastalıkları
- Göğüs Cerrahisi
- Girişimsel Radyoloji
- Havacılık Tıp Merkezi
- Hematoloji
- İç Hastalıkları (Dahiliye)
- İleri Omurga Cerrahi Merkezi
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Kalp ve Damar Cerrahisi
- Kardiyoloji
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
- Nefroloji
- Neonatoloji
- Nöroloji
- Nükleer Tıp
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Omurga Rehabilitasyonu Kliniği
- Patoloji
- Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
- Psikiyatri
- Psikoloji
- Podiatri
- Radyasyon Onkolojisi
- Radyoloji
- Romatoloji
- Saç Ekimi Merkezi
- Tüp Bebek Ünitesi
- Üroloji
İletişim Bilgileri
Adres: Çamlık Mah. Selçuklu Cad. No:22 Pendik İstanbul Türkiye
Telefon: 444 25 99 - 0850 811 25 99
Faks: 0 216 646 00 96
E-Posta: [email protected]
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