Elektronik sigaraların zararları nelerdir?

Elektronik sigara nedir? Elektronik sigaranın zararları nelerdir? Elektronik sigaralar denetleniyor mu? Elektronik sigaranın bilinen sağlık riskleri nelerdir? E-sigaralar insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olabilir mi?

E-sigaralar genellikle nikotin içerir ve başka zararlı maddeler de içerebilir Onlar hakkında birçok çelişkili bilgi mevcuttur. E-sigaralar birçok farklı isimle bilinmektedir. Genellikle e-sigara, e-nargile, vape, vape kalem gibi isimler ile adlandırılmaktadır. Pek çok farklı şekil ve boyutta olabilmektedirler (bazıları normal bir sigaraya benziyorken, bazıları ise çok farklı bir görüntüye sahip olabilmektedir).

İnternette e-sigaraların zararlı olmadığını veya sigara içenlerin sigarayı bırakmalarına yardımcı olmanın iyi bir yolu olduğunu söyleyen reklamlar veya hikayeler görmüş olabilirsiniz. Bununla birlikte, doktorların ve araştırmacıların e-sigaraların sağlık üzerindeki etkileri hakkında hala ciddi araştırmalar yapmaktadırlar. E-sigaralar normal sigaralardan daha az zararlı olsa da, bu onların zararsız oldukları anlamına gelmez.

E-sigara nedir?

E-sigaralar, bir sıvıyı kullanıcının soluduğu bir aerosol içine ısıtarak çalışan pilli cihazlardır. E-sigara sıvısı tipik olarak nikotin, propilen glikol, gliserin, tatlandırıcılar ve diğer kimyasalları içerir. Nikotin, normal sigaralarda ve diğer tütün ürünlerinde bulunan bağımlılık yapan bir maddedir. Araştırmalar, e-sigara aerosolünün genellikle tatlandırıcı kimyasallar (akciğer hastalığına bağlı diasetil gibi), metaller (kurşun gibi) ve kansere neden olan diğer kimyasallar dahil olmak üzere zararlı olabilecek maddeler içerdiğini gösteriyor.

Elektronik sigaralar denetleniyor mu?

E-sigara üreten veya satan şirketler, belirli Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) düzenlemelerine uymalıdır. Örneğin, yalnızca 21 yaş ve üzerindeki kişilerin e-sigara satın almasına izin verilir. Araştırmacılar, e-sigaralar ve nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi toplamak için çok çalışıyorlar. Bu bilgiler ek düzenlemelere yol açabilmektedir ve halkı e-sigaraların içinde ne olduğu ve bunları kullanmanın olası sağlık riskleri hakkında bilgilendirmek için yardımcı olabilmektedir.

Elektronik sigaranın bilinen sağlık riskleri nelerdir?

Normal sigaralarla karşılaştırıldığında, e-sigaralar kısa bir süredir, yani yaklaşık 11 yıldır piyasada. Bilim adamları, onları kullanmanın insanların sağlığını nasıl etkilediğini anlamak için e-sigaralar üzerinde çalışıyorlar. Doktorlar ve araştırmacılar tarafından bilinen bilgiler şunlardır;

E-sigaralar genellikle nikotin içerir. Tütün ürünlerini bağımlılık yapan şey nikotindir. Nikotin içermediğini iddia eden bazı e-sigaraların nikotin içerdiğinin bulunduğunu unutmayın.

E-sigaralar gençler, genç yetişkinler ve hamile kadınlar için zararlıdır. E-sigaralardaki nikotin, gelişmekte olan bebekler için zararlıdır ve 20'li yaşların başındaki çocuklarda ve genç yetişkinlerde bağımlılığa yol açabilir ve beyin gelişimine zarar verebilir. E-sigaralar hakkında hâlâ öğrenilecek çok şey olmasına rağmen, kanıtlar açıktır ki e-sigara kullanmanın sağlığa zararlı etkileri, gençlerin ve genç yetişkinlerin bunları kullanmaması gerektiği anlamına gelir.

E-sigaralar başka zararlı maddeler içerebilir. E-sigaralar tipik olarak normal sigaralardan daha az kimyasal içerirken, kurşun gibi ağır metaller, akciğer hastalığına bağlı tatlandırıcılar, akciğerlerin derinliklerine solunabilen küçük parçacıklar ve kansere neden olan kimyasallar içerebilirler. E-sigara kullanan birinin yanında olmak sizi aerosol ve içindeki kimyasallara maruz bırakabilir. Bu, normal sigaralardan elde edilen ikinci el dumana benzer.

E-sigaralar insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olabilir mi?

E-sigaralar, FDA tarafından sigarayı bırakmaya yardımcı olarak onaylanmamıştır. Şimdiye kadar, araştırmalar, e-sigaraların sigara içenlerin bırakmasına yardımcı olmak için etkili olduğuna dair sınırlı kanıt olduğunu gösteriyor. Sigarayı bırakmak için kanıtlanmış, güvenli ve etkili başka yöntemler de vardır. Sigarayı bırakmanın bir yolu olarak birçok kişi nikotin replasman tedavisi (NRT) gibi sigarayı bırakma ilacını yama veya sakız şeklinde kullanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.