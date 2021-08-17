Son dönemlerde birçok kişi tarafından kullanılan ve normal sigaraya muadil daha az zararlı bir alternatif olarak düşünülen elektronik sigara kullanımı artmaya başladı. Sigarayı bırakmak isteyen birçok kişi tarafından kullanılan elektronik sigaralar, farklı bir nikotin alma şeklidir. Bu sebeple internet üzerinden hakkında oldukça sık araştırma yapılan elektronik sigaraların nasıl kullanıldığı ve zararlarının ne olduğu oldukça merak edilmekte. Peki elektronik sigaraların zararları nelerdir? Elektronik sigaralar nasıl kullanır?

Birçok kişi özellikle son dönemlerde sigara bağımlılığını yenmek adına elektronik sigaraya yöneldi. Fakat sigarayı bırakmaya olan etkisinin henüz tam olarak bilinmediği elektronik sigaraların, hali hazırda içinde barındırdığı nikotin nedeniyle birçok zararı mevcut. İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda bu zararları öğrenmek isteyen birçok elektronik sigara kullanıcısı, araştırmalarına devam etmekte. İşte tüm detayları ile elektronik sigara…

Elektronik sigaralar nelerdir?

Elektronik sigaralar ya da bir diğer adıyla vapingler, içine konulan sıvı haldeki nikotini buhara dönüştürmeye yarayan ve genellikle pil ile çalışan cihazlardır. Genellikle kullanılan sıvının içerisinde nikotinin yanı sıra çeşitli tatlandırıcılar, propilen glikol ve bitkisel gliserin mevcuttur. Bu sıvının içerisinde yer alan miligram cinsindeki nikotin miktarı, elektronik sigaranın sertliğini etkilemektedir.

Elektronik sigaralar güvenli mi?

Özellikle son dönemlerde yapılan çalışmalarda elektronik sigaraların pek güvenli olmadığı bildirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), özellikle içerisinde tetrahidrokanabinol (THC) barındıran elektronik sigaraların pek de güvenli olmadığını ve bu sigaralar sebebiyle 2500'den fazla akciğer hasarı olan hastanın belirlendiği söylendi. Bu sigara çeşidini kullanan hastalarda ortak olarak nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı gibi belirtiler oluşmaktadır. Bunun yanı sıra elektronik sigara kullanan birçok kişide nikotin bağımlılığı görülmektedir.

Elektronik sigaraların zararları nelerdir?

Elektronik sigaralar 2006 yılında piyasa çıktıklarından dolayı, bu sigaralara ait uzun dönem etkilerin görüldüğü söylenemez.

Bunun yanı sıra elektronik sigaraların yavaş yavaş akciğer hasarı veya kanser ilen ilişkileri ortaya konulmuştur. Fakat uzun vadede bu zararın ne boyutta olduğu ve nasıl etkilediği bilinmemektedir.

Elektronik sigaraların diğer zararları ise şöyledir;

Yapılan çeşitli araştırmalar neticesinde elektronik sigara içen bireylerin kalp atış hızlarında ve kan basıncında artışa sebebiyet verdiği görülmüştür. Bu artışın özellikle uzun vadede kalp rahatsızlıklarını tetikleyeceği ön görülmektedir. 2019 yılında yürütülen bir araştırmanın sonucunda elektronik sigara kullanımı ile inme, kalp krizi, anjina ve kalp hastalığı riskinde artışı arasında ilişkinin olduğu bildirilmiştir.

Elektronik sigaraların kalbe olan etkisinin yanı sıra akciğerlere de bir takım negatif etkileri olabilmektedir. Elektronik sigara kullanımına bağlı olarak 2015 yılında yapılan bir araştırma neticesinde aromalı elektronik sigaranın insanlar ve fareler üzerinde negatif etkilerinin olduğu görülür. Bu negatif etkiler toksisite, oksidasyon ve iltihaplanma gibi şekillerde tezahür eder.

Yapılan başka bir çalışmada hiç bir şekilde sigara içmemiş vatandaşlara içirilen nikotinli ve nikotinsiz elektronik sigaralar sonucunda, nikotinli elektronik sigara içen bireylerin akciğer fonksiyonlarında bozulmalar olduğu görülmüştür.

Elektronik sigaranın kullanıcıların diş sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda özellikle periodontal hastalıkların gelişiminde bilinen faktörlerden biri olan diş eti iltihabı ile elektronik sigara kullanımında ortak noktalar mevcuttur. Ayrıca elektronik sigara kullanan bireylerin diş yüzeylerinde veyahut mine tabakasında bakteri oluşumuna olanak sağlayacağı da bilinmektedir.

Yapılan bir başka çalışmada elektronik sigara içen ve içmeyen kişiler arasında yapılan gözlemde, elektronik sigara kullanımının oral hücrelere ve dokulara çeşitli zararları olduğu görülmüştür. Ayrıca elektronik sigaralar içerdikleri nikotin sebebiyle oksidatif strese yol açıp, hücrelerdeki DNA yapısını negatif yönde etkileyebilir. Bu durum da özellikle kanser gibi hastalıkların gelişimine neden olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.