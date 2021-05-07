DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

El ve ayaklarda uyuşma neyin eksikliğine işaret edebilir?

Hematolog Dr. Öğr. Üyesi Gemici, 'Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, stres, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma B vitamini eksikliğine işaret eder' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.05.2021 10:38:51
El ve ayaklarda uyuşma neyin eksikliğine işaret edebilir?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Hematolog Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, B vitamini eksikliğinin vücuttaki belirtilerine ilişkin olarak, "Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, stres, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma B vitamini eksikliğine işaret eder." dedi.

Medipol Mega'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hematolog Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, beyin, sinir, kalp, mide, bağırsak ve kas fonksiyonlarında önemli role sahip olan B vitamini eksikliğinin vücutta ortaya çıkardığı belirtiler ve yetersizliğinde oluşabilecek hastalıklar hakkında bilgi verdi.

Gemici, B vitamininin, beyin, sinir, kalp, mide, bağırsak ve kas fonksiyonlarında önemli role sahip olduğunu vurguladı.

B vitamini eksikliğinde vücutta görülen belirtileri sıralayan Gemici, "Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, stres B vitamini eksikliğine işaret eder." dedi.

Gemici, B vitamini eksikliğinde görülen hastalıklara da dikkati çekerek, "Doğumsal anormallikler, nörolojik rahatsızlıklar, ruh sağlığı bozuklukları (demans, depresyon), kansızlık, hipertansiyon, uykusuzluk, kalp hastalığı, enflamatuar durumları ve cilt hastalıkları B vitamini eksikliğinde oluşabilir." ifadesini kullandı.

B vitaminlerinin hangi besinlerde bulunduğuna ilişkin olarak Gemici, şu bilgileri verdi:
"B12 vitamini daha çok et ve süt ürünlerinde yani hayvansal kaynaklarda bulunur. B7 ve B9 vitaminleri ise meyve ve sebzelerden elde edilir. Karaciğer, tavuk ve kırmızı et; doğal B vitamin kaynaklarıdır. Hemen hemen tüm B vitamini çeşitleri kırmızı et ve tavuk çeşitlerinde yer alır. Soya sütü gibi soya ürünleri, ton balığı ve uskumru gibi balık çeşitleri, barbunya ve nohut gibi fasulye çeşitleri de B vitamini açısından zengindirler."

Gemici, B12 harici B vitaminlerinin suda çözündüğünü ve vücutta depolanmadığını belirterek, "Vitaminlerin vücudun kendini yenileyip iyileştirebilmesi, büyümesi, gelişmesi ve enerji üretebilmesi için gerekli olan organik bileşiklerdir. Vücut ihtiyacı kadar B vitaminini besinlerden alır ve fazlası vücuttan uzaklaştırılır. Bu nedenle, B vitamini içeren besinlerin beslenme düzenine dahil edilmesi sağlık açısından çok önemlidir." dedi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan