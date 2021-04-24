Einstein ve Marilyn Monroe de kekemeydi

İngiliz doğa bilimci Charles Darwin ve tarihçi Çiçero da kekeme ünlülerden. Ünlü spikerlerden Halit Kıvanç ve sanatçı Müzeyyen Senar da aynı sorunla karşılaşmışlar

Kekemelik, konuşma kusuru olarak görülürken tedavisi de kolay yöntemlerle yapılabiliyor.

Hangi durumlarda daha çok ortaya çıktığı ve ne tür yöntemlerle tedavisinin sağlandığı da merak konusu.

Kekemelik günlük konuşma kalıplarımızı bozmayabilir ama ileri boyutta ciddi sorunlar da çıkarabilir ama asıl öncelik tedavi sürecinin başlatılıyor olması...

Kelime ya da hece tekrarları

Kekemelik terimi sözel iletimi sıklıkla ve önemli ölçüde bozan konuşma kusurları anlamında kullanılmaktadır.

Kekemeliğin en açık görülen özelliklerinden biri kelimelerin cümlelerin ve özellikle hecelerin tekrarıdır.

Tekrarlamalar özellikle çocuklarda normalde 4-5 yaşına kadar görülebilmektedir. Bu masum tekrarlarla kekemeliğin birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir. Çocuklardaki bu normal akıcılık kusurunun kekemelik haline gelmesinde ailelerin askı ve çocuğun bu konuşması üzerine toplamasıdır denmektedir.Kekemelikte en önemli özelliklerden biri kelimelerin ya da hecelerin tekrarlanmasıdır.

Hangi durumlarda görülür?

Bazen harflerin çıkarılmasında zorlanılabilir. Bir başka sorun da kekemelerin bütün gayretlerine rağmen hiç ses çıkaramama ile karekterize yaşanan bloklardır.Bazen bu takılmalara eşlik eden motor hareketler olabilir. Bunlar ise basit göz kırpmalardan gözdede sarsılmalara kadar varabilir. Kekelemeler daha çok; hece ya da kelimenin başındaki h sesinde görülür. Baştaki sessiz harf sesli harften daha zor çıkarılır. Cümlenin ilk kelimesinde daha çok görülür. Uzun kelimelerde kısa kelimelere göre daha sık görülür. Sessiz harften sesli harflere geçişlerde daha çok görülür.

Kekemeliği artıran durumlar

Telefon görüşmeleri, Bir isim söylerken, Önemli bir şey söylemek isterken, Zaman yetersizliğinde, Kekeleyen kişiyi zor anlayacağı düşünülen birileri ile konuşulduğunda Önemli bir şahıs ile konuşulduğunda, Geniş bir dinleyici kitlesine konuşulduğunda bu durum artar. Kekemeliği değiştirme tedavisinde iki anahtar unsur vardır. Birincisi kişinin kekemeliğin daha az şiddetli olmasını öğretmek ikincisi ise kekemelik korkusunu azaltmak bu korkuya bağlı engelleyici davranışları yok edip sosyal yaşamdaki kısıtlayıcı özelliğini ortadan kaldırmaktır. Kekemeliğin tedavisi özel eğitimle yapılmaktadır. Tek başına verilecek bir ilaç yoktur. Bazen aşırı anksiyete ve durumun oluşturduğu depressif durumları ortadan kaldırmak için ilaç kullanılabilir. Öncelikle kişinin kekemeliğinin tipi tespit edilip ona uygun bir eğitim programından geçirilen hastalar kısa bir süre içerisinde daha rahat konur hale gelmektedir. Kekemeliği tam manası ile yenemeyenler bile hiç olmazsa sosyal yaşamlarında bir miktar daha rahat olmalarını sağlayacak hale gelebilmektedirler.

Tarihçi Çiçero sorununu nasıl yendi?

Bundan iki bin yüz yıl önce Roma'da yaşayan felsefeci avukat Çiçero da çocukluğunda kekemeydi. Çiçero, kekemeliğini yenmek için ağzına çakıl taşı koyuyor ve denize karşı yüksek sesle konuşuyordu. Konuşma arzusu ile yanıp tutuşan Çiçero bu çalışmaları sayesinde kekemeliği yenerek dünyanın en ünlü hatiplerinden biri olmayı başarmıştır.

Einstein de kekemelik yaşadı

Batıl inançlarda kekemeliğin ilacının Kanarya suyu olduğu iddia edilmektedir. Kanaryanın kabındaki su kekemeye içirilir, konuşurken teklemeyi bırakıp kanarya gibi durmadan konuşabilmesi amaçlanır. Frigyalı Kral 2. Mihail iki kelimeyi bir araya getiremez, sonra sinirden köpürerek, kendi ağzına tokat atarmış.Roma İmparatoru Klavdi kekemeliği ortaya çıkmasın diye nadir konuşurmuş. Bilim insanı Albert Einstein da ciddi bir kekeme imiş.

Darwin ve Marilyn Monroe de sorun yaşamış

İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin de önce peltek sonra ciddi bir kekeme hastası oldu. Sovyet devriminin mimarı Vladimir Lenin günlük hayatında kekemeyken halkın önüne çıkınca akıcı konuşurmuş.

Türkiye'nin ünlü spikerlerinden Halit Kıvanç'ın, Müzeyyen Senar'ın, İkbal Gürpınar'ın da çocukluklarında kekemelik sorunu yaşadıkları da basında gündeme gelmiştir. Amerikalı Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun da kekemeliği gündeme gelmiştir. Türk futbolcu Hamit Altıntop da kekeme ünlüler arasında.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.