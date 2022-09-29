Ebeler Derneği'nden 'akademisyen alımı ilanına' itiraz

Türk Ebeler Derneği, Giresun Üniversitesi Ebelik bölümü için alan şartlarına uygun olmayan akademisyen ilanına itiraz edeceğini açıkladı. İlanda alan belirtilmemesine tepki gösteren dernek, liyakata uygun olmayan alımların klinik ve akademik sahada ciddi zararlar doğurduğunu ifade etti

Türk Ebeler Derneği'nden yapılan açıklamada, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü için Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla doçent alımı yapılacağının duyurulduğu ifade edildi.

'Alan dışı başvurulara olanak sağlanıyor'

İlanın açıklamalar kısmında “Doçent unvanı almış olmak, yara iyileşmesi ve diyabet konularında çalışma yapmış olmak” şartlarının arandığını belirten dernek, ilanda alan belirtilmemesinin alan dışı öğretim üyelerinin de başvurularına olanak sağlanacağını kaydetti.

YÖK'ün sağlıkla ilgili programlarda eğitim ve öğretime başlanması ve sürdürülmesi için asgari koşulların sağlanmasına ilişkin yazısını hatırlatan Ebeler Derneği, Ebelik programına alınacak öğretim üyelerinin Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum (Tıp), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Tıp), Aile Hekimliği (Tıp), Halk Sağlığı(Tıp) alanlarından olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Ebeler Derneği, açıklamasında belirtilen alanlar dışında alım yapılması halinde yasal sürecin başlatılacağını dile getirdi.