Düz tabanlılar askerlik yapar mı?

Düz tabanlık askerlik muafiyeti şartları ilgili yönetmelikte net olarak belirtilmiştir.Düz taban olan kişilerin yapılacak muayeneden sonra askerliğe elverişli olup olmadığı anlaşılmakta

Düztabanlık genel olarak ayak kavislerinde görülen bozulmalarla ilişkili. Bu kavislerin devamlılığını sağlayan kas ve tendonlarda rastlanan zayıflıklar kavislerde bozulmaya ve düztabanlığa yol açar.

Muafiyet hangi durumda ortaya çıkar?

Düz tabanlık askerlik muafiyeti şartları için askeri hastanede yapılan incelemenin sonucu dikkate alınmaktadır. Bu inceleme sonucunda aşağıda belirtilen durumlar tespit edilirse kişiler askerlikten muaf kabul edilmektedir. Bu tespitler şunlardır:

Pençe olarak adlandırılan yürüyüşte meydana gelen şekil bozukluğu. Ayak bilek kısmı üzerinde nötral durumda 10 derece üstüne bükülme yapmama bozukluğu ya da 10 derece üstüne düşük ayak.Düz tabanda kemik, kiriş ve kas bozuklukları

Aşil kirişi kısalıkları ve ağrılı topuk dikeni. Ayaklar arasındaki uzunluk farkı (bir ayağın diğerinden 6 cm'den büyük ve 3 cm'den küçük olması). Yürüyüşü engelleyen flask türündeki düz taban problemi. Ayak bacak yerinde spazm ve atrofi gibi tarsal eklemlerde dejenerasyonların meydana gelmiş olması. Ayaklardan bir tanesinin düz taban değerlendirmesinde yok durumda olması. Kişilerin yürümesini ciddi derecede etkileyen çukur taban problemi. Yürümeyi olumsuz olarak etkileyen düz taban problemi için çekilen ön ve arka grafillerinde oluşmuş olan dezenformasyonlar ile topuk kemik yüksekliğinin 10 dereceden daha az olması. Düz tabanlık askerlik muafiyeti şartları genel olarak bunlardır. Muayene sırasında bunlardan bir tanesi tespit edilirse ilgili kişi askerden muaf tutulmaktadır.

Bu anlamda en sık görülen kas-iskelet sorunlarından biri de düztabanlık.

Peki nedir bu Düz tabanlık:

Düz tabanlık nasıl bir sorun?

Pes planus olarak da adlandırılan düz tabanlık; ayaktaki kemik ve eklem dokularının belirli bir düzen ve kaviste kalmasını sağlayan bağ, tendon ve kas yapılarının çeşitli etkenlere bağlı olarak zayıflaması sonucu ayak kavisinin kaybolması ve düzleşmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu durum, özellikle ayakta kalma veya hareket etme sonucu ciddi ağrıya ve düzleşen kemik dokularının aşınmasına neden olur. Uzun süre devam eden düztabanlık sonucunda hareketle beraber ayak yapılarında sakatlanma ve hasarlar görülebilir.

Nedenleri neler?

Düz tabanlık genel olarak ayak kavislerinde görülen bozulmalarla ilişkili. Bu kavislerin devamlılığını sağlayan kas ve tendonlarda rastlanan zayıflıklar kavislerde bozulmaya ve düztabanlığa yol açar.Ayaktaki dokularda görülen gelişim bozuklukları veya çeşitli kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında da düztabanlık gelişebilir. Düztabanlık açısından risk faktörü olarak kabul edilen durumlar şu şekildedir:

Çocukluk döneminde ayak eklem ve kemiklerinde görülen gelişim bozuklukları, kemik ve eklemlerin anormal şekilde kaynamasına neden olarak kavislerin gelişimini engelleyebilir.

Gerilme sonucu zayıflayan veya kopan ayak tendonları; kavisleri ve ayak tabanının şeklini koruyamaz ve buna bağlı olarak düztabanlık gelişebilir.

Ayak kaslarında görülen iltihaplanma, hasar veya zayıflamalar sonucu tendonların ne kadar gerileceği ayarlanamaz, ayak dışarıdan gelecek travmalara karşı savunmasız hale gelir ve buna bağlı olarak düztabanlık görülür. Benzer şekilde, baldır kaslarındaki rahatsızlıklar da ayak kavisini oluşturan tendonlarda bozulmalara yol açar.

Bu belirtilere dikkat

Düztabanlık sıklıkla herhangi bir belirtiye yol açmaz ve hastalar uzun süre boyunca belirti göstermeden düztabanlık problemini fark etmeden yaşayabilir. Bununla birlikte, ayak kavisinin bozulmasıyla beraber kas-iskelet sistemine ait dokular zarar görmeye açık hale gelir. Buna bağlı olarak, hastada çeşitli şikayetler ortaya çıkabilir. Sıklıkla görülen düztabanlık belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Ayak tabanı ve topukta ağrı, Ayak tabanında şişlik ve ödem, Ayak hareketlerinin kısıtlanması, Ayakta kızarıklıkAyaklarda uyuşma hissi veya hissizlik, Bacak ve uyluğa yayılan ağrı, Yürümeye bağlı çabuk yorulma

Tedavi yöntemi neler?

Bu bağlamda, sıklıkla ayağa ortopedik ortezlerin takılması ve ayakkabı tabanlıklarının kullanılması önerilir.

Ayakta görülen ağrı ve iltihaplanma şikayetlerinin giderilmesi için çeşitli ilaç tedavileri uygulanabilir.

İlaç tedavisi ve diğer yöntemlerin çözüm olmadığı durumlarda, son aşama olarak cerrahi yöntemler gündeme gelebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.