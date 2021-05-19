Duygudurum bozukluğunuz var mı?

Duygudurum, insanların içsel-dışsal etmenlere göre dalgalanma gösteren ruhsal süreçleridir. Bu süreçlerin, uzun süreli ve olağandışı şiddette yaşanıyor olmasına duygudurum bozukluğu dermektedir

Duygudurum bozuklukları; psikoloji alanında tanı konması hayli karışık olan, kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve hatta intihar teşebbüslerine varabilen tehlikeleriyle oldukça ciddi bir akıl sağlığı sorunu.Her bireyin günlük yaşamında, ani duygu iniş ve çıkışlarının yaşanması bir seviyeye kadar olağan kabul edilmekte. Bunlar ruh hâlindeki normal dalgalanmalardır. Ancak, kişinin ruh hâlindeki değişimler günlük aktivitelerde, iş ve sosyal yaşantıda belirgin bir şekilde negatif etki göstermeye başlıyorsa, duygudurum bozukluğu söz konusu olabiliyor.

Sebepleri neler?

Duygudurum bozuklukları çeşitli genetik, biyolojik, çevresel ve diğer faktörlerden dolayı ortaya çıkabilir. Bu faktörler genel olarak şu şekilde sıralanabilir: Ailede duygu durum bozukluğu tanısı almış bireylerin olması, Travma, stres veya büyük yaşam değişiklikleri, Fiziksel hastalık veya belirli ilaçların kullanımı; ilaç bağımlılığı

Tanının konulması

Duygulardaki her iniş-çıkış bir sorun değildir veya duygudurum bozukluğuna işaret etmez. Aynı zamanda, duygudurum bozuklukları benzer semptomlara sahip diğer akıl sağlığı hastalıklarıyla da (anksiyete vb.) karıştırılabilir.Duygudurum bozukluklarının tanısında; hem semptomlara neden olabilecek tiroit, vitamin eksikliği veya diğer hastalıkları elemek için yapılan fiziksel muayeneler hem de ruh sağlığı değerlendirmeleri uygulanır. Yapılan fiziksel muayenelerde hastaların kullandığı ilaçlar da sorgulanır.

Nasıl bir tedavi seçiliyor?

Duygudurum bozukluğunun türüne ve semptomlarına uygun çeşitli tedaviler uygulanmaktadır. Bu türdeki bozukluklar, genellikle ilaç tedavisi ve psikoterapi kombinasyonuyla tedavi edilmeye çalışılır. Terapi seansları bir psikolog, psikiyatrist uzmanı tarafından uygulanabilir. Duygudurum bozuklukları uzun yıllar sürebilir, semptomları durağanlaşıp yeniden ortaya çıkabilir; bu sebeple bireylerin kendilerini tanıması, bozukluğun farkında olması ve semptomlarını kontrol etmeyi öğrenmesi hayat kalitesini yükseltmede son derece önemlidir.

Dengeleyici yöntem

Bipolar bozuklukta veya diğer bozukluklarda ortaya çıkan duygudurum dengesizliklerini dengelemek amacıyla; antidepresanların yerine veya antidepresanlarla beraber, duygudurum dengeleyici ilaçlar da kullanılabilir. Bu tür ilaçlar anormal beyin aktivitesini azaltır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.