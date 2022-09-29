Dünyayı Saran Salgın Koronavirüs Nedir? Belirtiler Nelerdir, Nasıl Korunabiliriz?

2020 Yılında tüm Dünya’da yaygınlaşan bulaşıcı ve ölümcül salgınlardan korona virüs hakkında merak edilenlere değineceğiz. Koronavirüs semptomları neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…

COVID-19 Semptomları Neler? COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir. En yaygın semptomlar: Ateş

Öksürük

Yorgunluk

Tat alma veya koku duyusunun kaybı Daha seyrek görülen semptomlar: Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Ağrı ve sızı

İshal

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Gözlerde kızarıklık veya tahriş Ciddi semptomlar: Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı

Göğüs ağrısı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir. .