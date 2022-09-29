Dünyayı Saran Salgın Koronavirüs Nedir? Belirtiler Nelerdir, Nasıl Korunabiliriz?
2020 Yılında tüm Dünya’da yaygınlaşan bulaşıcı ve ölümcül salgınlardan korona virüs hakkında merak edilenlere değineceğiz. Koronavirüs semptomları neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…
2022-09-29 19:45:06
COVID-19 Semptomları Neler?
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.
En yaygın semptomlar:
- Ateş
- Öksürük
- Yorgunluk
- Tat alma veya koku duyusunun kaybı
Daha seyrek görülen semptomlar:
- Boğaz ağrısı
- Baş ağrısı
- Ağrı ve sızı
- İshal
- Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
- Gözlerde kızarıklık veya tahriş
Ciddi semptomlar:
- Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
- Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı
- Göğüs ağrısı
- Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.
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