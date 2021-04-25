Dünyada her 6 erkekten 1'i sünnetli

2-6 yaşları arasında tıbbi bir zorunluluk olmadıkça sünneti önerilmiyor. Bu yaşlarda çocuklar ağrı hissetmeseler de yapılan işlemi cinsel kimliğine saldırı olarak algılamaktalar

Sünnet penisin uç kısmını saran mukozal dokunun ve deri tabakasının yaklaşık dörtte üçünün cerrahi yolla kesilip glans penisin ve idrar kanalının uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir.İster tıbbi isterse dini gerekçelerle yapılmış olsun, dünyadaki her 6 erkekten biri sünnetlidir.

Prepüsyumun varlığının en önemli nedeni sünnet derisi ve onun salgısı olan smegmanın penis başını ve idrar deliğini, idrar kontrolünün olmadığı yaşamın ilk birkaç yılı içerisinde idrarın yakıcı etkilerinden koruması öncelikli. Sünnet derisinin varlığı yenidoğan ve daha büyük bebeklerin bir bölümünde idrar yolu enfeksiyonu ve balanit gibi sorunlara yol açabilmekte ve yenidoğan döneminde sünnet olmayan bebeklerin en az yüzde 10'unda sünneti gerektiren sorunlar yaşanmaktadır.

AIDS'e karşı koruyucu

Sünnet edilmiş penisin temiz tutulması daha kolaydır.Yapılan araştırmalar yaşamın ilk 1 yılı içerisinde özellikle 6 aydan daha küçük yaşta idrar yolu enfeksiyonu geçiren erkek çocukların yüzde 92 si sünnetsizdir. Sünnet derisi iltihabî hastalıkları, sünnet derisi darlığı, parafimozis sünnetten sonra görülmez. Cinsel ilişki ile bulaşan, sfiliz, gonore, herpes ve AİDS gibi hastalıklardan korunmakta önemlidir.

Eşlerin sağlığını da etkiliyor

HIV enfeksiyonunun endemik olduğu Afrika ülkelerinde hastalık sünnetsiz erkeklerde sünnetli erkeklere göre 1.5-8.4 kat daha fazla görülmektedir. Araştırmalar sünnetin bir gelenek olarak rutin yapıldığı musevi ve müslüman toplumların erkeklerinde penis başı kanserinin ve bunların eşlerinde de rahim ağzı kanserinin daha az görüldüğünü ortaya koymaktadır.

Psikolojik travma yaşamamalı

Sünnet önemli bir cerrahi girişim. Her cerrahi işlem gibi en uygun koşulların olduğu ameliyathanelerde konu ile ilgilenen deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmeli. Her çocuk ve Aile yapılacak işlem hakkında bilgilendirilmelidir. Çocuğa yapılacak cerrahi işlemin mümkün olduğunca psikolojik travma oluşturmadan, hijyenik şartlara uygun ve problemsiz yapılması gerekmektedir.

Her yaşta yapılabilir

Sünnet her yaşta yapılabilen cerrahi bir işlemdir. Genellikle önerdiğimiz sünnet ameliyatının ameliyathane koşullarında ve genel anestezi altında uygulanmasıdır (Sadece yenidoğan döneminde sünnet, yine ameliyathane koşullarında Lokal anestezi ile yapılabilir). Çocuğun cinsel kimliğini tanıdığı 2-6 yaşları arasında tıbbi bir zorunluluk olmadıkça sünneti önerilmiyor. Bu yaşlarda çocuklar ağrı hissetmeseler de yapılan işlemi cinsel kimliğine saldırı olarak algılamakta ve bilinç altında olumsuz etkilenmeler söz konusu olabilmektedir.

Cinsel kimliğe dikkat

Bu nedenle ciddi bir tıbbi zorunluluk olmadıkça bu yaşlarda sünnetten kaçınılmalıdır. Öte yandan sünnet derisi sık sık iltihaplanıyorsa, sık idrar yolu enfeksiyonları geçiriliyorsa, çocuğun damla damla idrar yapmasına yol açacak darlığı varsa, çiş yaparken sünnet derisi bir balon gibi şişiyorsa, veziko üreteral reflü hastalığı varsa geciktirilmeden sünnet yapılmasında yarar vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.