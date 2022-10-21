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Dünyaca ünlü şarkıcı Akon'dan Türkiye paylaşımı: Türkler iki konuda çok iyi...

Grammy ödüllü ABD’li şarkıcı Akon, yaptığı sağlık paylaşımı ile Türkiye'yi övdü. İki konuda Türkler'in çok iyi olduğunu ifade eden şarkıcı, Türkiye'de yaptırdığı tedavinin ücretini de açıkladı

16 Saat Önce
2022-10-21 19:26:15
Dünyaca ünlü şarkıcı Akon'dan Türkiye paylaşımı: Türkler iki konuda çok iyi...

Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Akon, Türkiye'de saç ektirdiğini söyleyerek "Türkler iki konuda çok iyi, saç ekimi ve diş tedavisi" dedi.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının ardından takipçilerinden gelen yorumlar nedeniyle açıklama yapan Akon, saç ektirdiğini duyurdu. Saçının ön tarafındaki düzlüğe dair konuşan Akon, “Yurt dışında saç ektirdim” dedi.

ÖDEDİĞİ ÜCRETİ DE AÇIKLADI

Sunucu Bootleg Kev'in podcast programına katılan Akon, Türkiye'deki saç ekimi ameliyatı için 7 bin 500 Dolar (140 bin TL) ödediğini kaydetti. Aynı tedavinin ABD'de ise yaklaşık 50 bin dolara (930 bin TL) mal olduğunu ve bu nedenle Türkiye'de tedavi gördüğünü aktardı. Sürecin başında ön saçlarının neredeyse tamamını kaybettiğini açıklayan Akon, sürecin acı verici olmadığını da belirtti. .

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