Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Doğurganlık çağındaki kadınlar alkol tüketmemeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), doğurganlık çağındaki kadınların alkol tüketmemeleri tavsiyesinde bulundu.

DSÖ'nün alkol kullanımını azaltmak amacıyla hazırladığı “2022-2030 Küresel Alkol Eylem Planı"nın ilk taslağı yayımlandı.

Taslakta alkol tüketiminin 2016 yılında dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişinin ölümüne yol açtığı ve bu oranın toplam ölümlerin yüzde 5,1'ini oluşturduğu bildirildi.

Alkol tüketimine bağlı ölümlerin AIDS, tüberküloz ve diyabetin neden olduğu ölümlerden daha yüksek olduğuna işaret edilerek, alkolün sadece tüketen kişiye değil, çevresindekilere de zarar verdiği vurgulandı.

DSÖ, doğurganlık çağındaki kadınların alkol tüketmemelerini tavsiye etti.

Alkol tüketiminin zararları konusunda farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulanan taslakta, “Özellikle ağır içicilerin daha çok içmeye teşvik edildikleri, alkol tüketiminin fazla olduğu toplumlarda çocuklar ve ergenler arasında içkiye başlamanın önüne geçilmesine, hamileler ve doğurganlık çağındaki kadınların içki içmesinin önlenmesine ve insanların içme baskılarından korunmasına gerekli özen gösterilmelidir” ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.