DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Japonlar neden Türkiye'ye gelip kazı yapıyor?
Savcı kocasını, 3 yıl boyunca 'hâkimim' diye kandırdı
Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nın 2021 Yılı Grand Prix Develi Etabı Gerçekleştirildi
Erdoğan’ın uçağında sürpriz konuk
Deve kuşuna görülmemiş talep!
Erdoğan'dan 'Kıbrıs' açıklaması
Uğur Dündar’ı hayal kırıklığına uğratan reyting
Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' vurgusu
DEVA Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti
Şampiyonlar Ligi ön eleme kuraları açıklandı
Fenerbahçe forma fiyatları | Fenerbahçe yeni sezon forması ne kadar?
KKTC’de delinen ambargolar, sürprizler ve tepkiler
Kim Jong-un'dan gençlere 'geleneksel hayat tarzı' tavsiyesi
KKTC’de açıklanacak müjde ve “Kıbrıs Türk Devleti”
Tansu Çiller kimdir? Tansu Çiller hangi yıllarda başbakanlık yaptı?

TIMETURK / SAĞLIK / Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

3 Saat Önce
2021-07-19 12:24:16
Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre​​​​​​​, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH