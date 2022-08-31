Dünya Göz Hastanesi Tıbbi Birimleri Neler? Dünya Göz İletişim

Dünya göz Hastaneler Grubu, İstanbul merkezli holding kuruluşudur. 1995 Yılından beridir aktif olarak hizmet sunan göz hastanesidir. Dünya Göz hastanesi tıbbi bölümleri neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.