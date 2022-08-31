Dünya Göz Hastanesi Tıbbi Birimleri Neler? Dünya Göz İletişim
Dünya göz Hastaneler Grubu, İstanbul merkezli holding kuruluşudur. 1995 Yılından beridir aktif olarak hizmet sunan göz hastanesidir. Dünya Göz hastanesi tıbbi bölümleri neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.
2022-08-31 23:10:49
Dünya Göz Hastanesi Tıbbi Birimleri
- Genel Göz Muayenesi
- Katarakt
- Lazer Ve Göz İçi Lens
- Presbiyopi (Yakın Görme Bozukluğu)
- Retina
- Göz Tansiyonu (Glokom)
- Çocuk Göz Sağlığı
- Şaşılık
- Göz Tembelliği
- Göz Estetiği
- Kornea Hastalıkları
- Kontakt Lens
- Nöro-Oftalmoloji
- Göz İçi İltihapları
- Oküler Onkoloji (Göz Tümörü)
- Az Görme Rehabilitasyonu
Dünya Göz Hastaneleri Nerede Var?
- İstanbul- Etiler
- İstanbul- Ataköy
- İstanbul - Altunizade
- İstanbul- Etiler
- İstanbul - Ataköy
- İstanbul - Altunizade
- İstanbul- Bağcılar
- İstanbul- Beylikdüzü
- İstanbul- Feneryolu
- Ankara- Keçiören
- Ankara- Sincan
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Bursa
- Gaziantep
- Kocaeli- İzmit
- Konya
- Sakarya
- Samsun
- Tekirdağ- Çorlu
Yurt dışı;
- Bulgaristan- Haskovo
- Kosova- Priştine
- Kırgızistan- Bişkek
- Bosna Hersek- Saraybosna
- Bakü
- Almanya- Frankfurt
- Almanya- Köln
- Gürcistan – Tiflis
Dünya Göz Etiler İletişim Bilgileri
Adres : Nispetiye Cad. Yanarsu Sok. No: 1 Etiler, Istanbul
Tel: 0212 413 79 51
Çağrı merkezi: 444 4 469 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet
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