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Dünya Göz Hastanesi Tıbbi Birimleri Neler? Dünya Göz İletişim

Dünya göz Hastaneler Grubu, İstanbul merkezli holding kuruluşudur. 1995 Yılından beridir aktif olarak hizmet sunan göz hastanesidir. Dünya Göz hastanesi tıbbi bölümleri neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.

1 Saat Önce
2022-08-31 23:10:49
Dünya Göz Hastanesi Tıbbi Birimleri Neler? Dünya Göz İletişim

Dünya Göz Hastanesi Tıbbi Birimleri

  • Genel Göz Muayenesi
  • Katarakt
  • Lazer Ve Göz İçi Lens
  • Presbiyopi (Yakın Görme Bozukluğu)
  • Retina
  • Göz Tansiyonu (Glokom)
  • Çocuk Göz Sağlığı
  • Şaşılık
  • Göz Tembelliği
  • Göz Estetiği
  • Kornea Hastalıkları
  • Kontakt Lens
  • Nöro-Oftalmoloji
  • Göz İçi İltihapları
  • Oküler Onkoloji (Göz Tümörü)
  • Az Görme Rehabilitasyonu

Dünya Göz Hastaneleri Nerede Var?

  • İstanbul- Etiler
  • İstanbul- Ataköy
  • İstanbul - Altunizade
  • İstanbul- Etiler
  • İstanbul - Ataköy
  • İstanbul - Altunizade
  • İstanbul- Bağcılar
  • İstanbul- Beylikdüzü
  • İstanbul- Feneryolu
  • Ankara- Keçiören
  • Ankara- Sincan
  • İzmir
  • Adana
  • Antalya
  • Bursa
  • Gaziantep
  • Kocaeli- İzmit
  • Konya
  • Sakarya
  • Samsun
  • Tekirdağ- Çorlu

Yurt dışı;

  • Bulgaristan- Haskovo
  • Kosova- Priştine
  • Kırgızistan- Bişkek
  • Bosna Hersek- Saraybosna
  • Bakü
  • Almanya- Frankfurt
  • Almanya- Köln
  • Gürcistan – Tiflis

Dünya Göz Etiler İletişim Bilgileri

Adres : Nispetiye Cad. Yanarsu Sok. No: 1 Etiler, Istanbul

Tel: 0212 413 79 51

Çağrı merkezi: 444 4 469 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet

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