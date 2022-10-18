Dünya Endoüroloji Derneği Ömür Boyu Onursal Üyelik Ödülü’nü alan Prof. Dr. Ali Rıza Kural kimdir, nerede çalışıyor?

Dünyanın önde gelen robotik cerrahi ve üroloji uzmanlarından Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Dünya Endoüroloji Derneği‘nin her yıl 2 kişiye verilen ‘Ömür Boyu Onursal Üyelik ödülü’nü almaya hak kazandı. Prof. Dr. Ali Rıza Kural’a ödülü, San Diego’da gerçekleştirilen törende Dünya Endoüroloji Derneği Başkanı Adrian Joyce tarafından takdim edildi. Peki Dünya Endoüroloji Derneği Ömür Boyu Onursal Üyelik Ödülü’nü alan Prof. Dr. Ali Rıza Kural kimdir?

Dünyanın saygın kuruluşlarından olan Dünya Endoüroloji Derneği (Endourologial Society) bu alanda dünya çapında eğitimlerin verildiği; böbrek, mesane, idrar yolu taşları ve prostat gibi ürolojik hastalıkların açık cerrahi olmaksızın tedavisini amaçlayan ve politikalar belirleyen seçkin bir kurum olarak biliniyor.

Geçtiğimiz yıllarda Dünya Endoüroloji Derneği'nin ilk Türk başkanı seçilen ve 2017-2018 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Acıbadem Maslak Hastanesi Minimal Invaziv ve Robotik Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, bu kez de derneğin her yıl 2 kişiye verdiği ‘Ömür Boyu Onursal Üyelik Ödülü'nü Amerika Birleşik Devletleri'nden Dr. James Lingeman ile birlikte alarak, bu ödülü almaya hak kazanan ilk Türk hekim oldu.

Dünya Endoüroloji Derneği Ömür Boyu Onursal Üyelik Ödülü'nü alan Prof. Dr. Ali Rıza Kural kimdir?

“Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum”

Dünya Endoüroloji Derneği Başkanı Dr. Adrian Joyce'un Dernek Onursal Üyeliğine aday gösterdiği Prof. Dr. Ali Rıza Kural'ın üyeliği, 1 Mayıs 2022 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısında onaylandı.

Prof. Dr. Ali Rıza Kural'ın ‘Ömür Boyu Onursal Üyelik' sertifikası, pandemi nedeniyle 3 yıl aradan sonra ilk kez yüzyüze katılımla San Diego'da gerçekleştirilen 39. Dünya Endoüroloji Kongresi'nde, Dernek Başkanı Adrian Joyce tarafından takdim edildi.

Dünya Endoürolojisi'ne yön vermiş hekimlere verilen “Endourological Society Honorary Member Award” yani “Ömür Boyu Onursal Üyelik” ödülünü almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Rıza Kural “Bu ödülü aldığım ve ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Bu ödülü almamda büyük katkıları olan, birlikte yıllarca çalıştığım hekim, hemşire ve sekreterya arkadaşlarıma; ayrıca tüm akademik kariyerim boyunca bana destek olan eşim Fügen Kural ve çocuklarıma sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.

Yılın Eğitmeni Ödülü'nü de almıştı

Halen Dünya Endoüroloji Derneği'inde aktif görev yapan Prof. Dr. Kural, geçen yıl Dünya Endoüroloji Derneği tarafından Yılın Eğitmeni Ödülü'nün sahibi olmaya da hak kazanmıştı. 10 yıldır verilen “Ralph Clayman Mentor Award” yani “Yılın Eğitmeni” Ödülü ilk kez bir Türk hekimin olmuştu. Ancak geçen yıl pandemi nedeniyle ödül töreni gerçekleştirilememişti.

San Diego'da yapılan 39. Dünya Endoüroloji Kongresi'nin gala yemeğinde hem Prof. Dr. Ali Rıza Kural'ın almaya hak kazandığı Yılın Eğitmeni Ödülü hem de çeşitli alanlarda ödül alan isimler de tekrar anons edilerek bir kez daha kutlandı.

Çok sayıda ilke imza attı

1974 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Türkiye'de 2005 yılında ilk robotik ürolojik cerrahi programını başlatarak, bugüne dek 2.750'den fazla robotik işlemi başarıyla tamamladı.

Son yıllarda dünyada hızla gelişen Ürolojik Laparoskopinin özellikle böbrek kanseri ve prostat kanseri tedavisinde Türkiye'deki ilk uygulamalarına imza atarken, Da Vinci robotuyla Türkiye'deki ilk prostat kanseri ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası dergilerde 150'yi aşkın makalesi yayınlanan, ulusal ve uluslar arası kitaplara bölümler yazan Prof. Dr. Ali Rıza Kural pek çok yerel ve uluslararası bilimsel toplantı ve eğitim kursları düzenledi.

2018 yılında da 400 yılı aşkın süredir İngiliz tıbbına yön veren RCPSG (Royal College of Phsyicians and Surgeons Glasgow-Glasgow Kraliyet Tıp ve Cerrahi Üniversitesi) tarafından FRCS-Honorary ünvanıyla onursal üyeliğe kabul edilen ilk Türk hekim oldu. .