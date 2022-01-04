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TIMETURK / SAĞLIK / DSÖ'den Omicron'la ilgili 'sevindirici haber'

DSÖ'den Omicron'la ilgili 'sevindirici haber'

DSÖ, Omicron varyantının üst solunum yollarını etkilediğini gösteren araştırma sayısının giderek arttığını bildirdi. DSÖ yetkilisi Dr. Mahamud, bunu 'iyi bir haber' olarak nitelendirdi.

3 Saat Önce
2022-01-04 15:05:20
DSÖ'den Omicron'la ilgili 'sevindirici haber'

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantı Omicron tüm dünyada hızla yayılmayı sürdürürken Dünya Sağlık Örgütü'nden varyantın semptomlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

DSÖ'nün Vakalar Birimi Direktörü Abdi Mahamud, Omicron varyantının alt solunum yollarından ziyade üst solunum yollarını etkilediğine işaret eden araştırmaların sayısının giderek arttığını ve bunun "iyi bir haber" olduğunu söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre, pandeminin başında Türkiye'de de uygulanan Çin üretimi Sinovac aşısı ile ilgili de konuşan DSÖ yetkilisi, "Bizim öngörülerimiz Sinopharm ve Sinvac gibi Covid-19 aşılarının Omicron varyantı nedeniyle hastaneye yatışlara karşı koruyacağı yönünde" dedi.

"Karar ticari sektöre bırakılamaz"

Mahamud, Omicron varyantına karşı ayrı bir aşı geliştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı yönündeki bir soruyu da "Bunu söyleyebilmek için henüz çok erken. Ancak bu yöndeki karar tek başına ticari sektöre bırakılamaz, küresel bir koordinasyon gerektirir" vurgusu yaptı.

Dördüncü doz aşı ile ilgili de açıklama yapan yetkili, bunun yerine Temmuz ayına kadar dünyada yüzde 70 aşılama hedefine ulaşılmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

"Son dalga olabilir"

Omicron varyantı ile ilgili benzer bir açıklama da Danimarka'dan geldi. Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyoloğu Tyra Krause Danimarka medyasına açıklamasında Omicron varyantının hastalığın ciddiyetini hafiflettiğini belirterek "Omicron sağlık sistemimiz üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken her şey Delta'dan daha hafif olduğuna işaret ediyor" şeklinde konuştu.

Uzman, Aralık ayının sonunda Covid-19 teşhisiyle hastaneye başvuran 93 kişiden beşinden daha azının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade etti. Krause, "Bizi pandemiden kurtaracak şey bu olabilir, bu son dalga olabilir" dedi.

Dünyada hızla yayılan Omicron varyantının kısa bir süre içinde birçok ülkede baskın varyant haline gelmesi bekleniyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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