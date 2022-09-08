DSÖ'den menenjit ile mücadele için 1,5 milyar dolarlık kampanya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da menenjit salgınıyla mücadele için 2030'a kadar 1,5 milyar dolarlık kampanya başlattığını duyurdu.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, menenjitle mücadele için yeni bir kampanya başlattıkları bilgisini paylaştı. Moeti, salgınla mücadele için 2030'a kadar 1,5 milyar dolarlık kampanya başlattıklarını açıkladı.

Menenjit salgınıyla mücadelede zamana karşı yarıştıklarına dikkati çeken Moeti, salgından etkilenen 26 Afrika ülkesinde aşılama yapılacağını ve yeni kuşağın salgına karşı korunacağını ifade etti.

Moeti, kampanya kapsamında aşılama çalışmasının 2023'ün başında başlayacağını kaydetti.

MENENJİT HAVA YOLUYLA BULAŞABİLİYOR

Afrika'da 400 milyondan fazla insan, menenjit tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Menenjit nedeniyle 2019'da kıta genelinde 140 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Beyinde başlayıp, tüm vücuda yayılan hastalık, hava yoluyla bulaşarak çeşitli sakatlıklara ve ölüme yol açabiliyor. Yetkililer, hastalıktan aşılanarak korunmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.