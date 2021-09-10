Dr. Yunus Doğan’ın Liposuction Operasyonuna Dair Açıklamalar

Dr. Yunus Doğan ihtiyaç duyduğunuz tüm açıklamaları yaptı ve operasyonu anlattı. Böylece ameliyat öncesi, ameliyat sırasında olacaklar ve ameliyat sonrası hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olmanız sağlanmış olacaktır. Bu cerrahi müdahale sayesinde vücudunuz dengesini bularak istediğiniz görüntüye kavuşmanız sağlanacaktır.

Liposuction, vücut şekillendirme ameliyatı olarak açıklanabilir. Vücuttaki fazla yağlardan kurtularak istediğiniz görüntüye kavuşmanız için etkili ameliyatlardan biridir. Her türlü diyet, spor ve farklı yönteme rağmen kilo vermek ve vücuttaki fazlalıklardan kurtulma söz konusu değilse liposuction etkili bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır.

Vücutta Liposuction Uygulanabilecek Bölgeler

Vücudun hangi bölgesi olduğu fark etmeden deri altında kalınlaşmış yağ tabakası olan tüm bölgelere liposuction uygulanabilmektedir. Ancak genelde liposuction ameliyatı kalça, bel, karın ve göğüs bölgelerine uygulanmaktadır. Bu konuda Dr. Yunus Doğan ile gerekli görüşmeyi yaparak ihtiyaç duyduğunuz bilgileri edinebilirsiniz. Bu konu hakkında uzman ekibinin yardımıyla tüm açıklamaları bizzat size yapacak ve aklınızdaki soru işaretlerini cevaplayacaktır.

Liposuction Ameliyatı Süreci

Liposuction ameliyatı öncesinde mutlaka hastanın ilgili tetkikleri yapılarak ameliyata uygun olup olmadığı değerlendirilmektedir. Eğer hasta ameliyata uygunsa ilk aşamada yağ alma işleminin uygulanacağı bölgeye özel bir serum verilmektedir. Daha sonra vücudun ilgili yerlerine ufak kesikler atılıp deri altındaki yağlı dokuya borular yerleştirilmektedir. Boruların öteki ucu vakumlu bir sisteme bağlıdır ve bu sistem kullanılarak vücuttan yağlar alınmaktadır.

Liposuction ameliyatı ağrılı ve sancılı bir süreci içermez. Hasta ameliyat süresince pek ağrı çekmeyecektir ve ameliyattan sonraki yaklaşık üç hafta sonra vücudundaki morluk ve şişlikler geçecektir. Böylece hasta eskisinden çok daha iyi bir görünüme kavuşabilecektir. Yalnız ameliyat sonrasında vücudun daha iyi bir görünüme kavuşması için korse kullanımı oldukça önem arz etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.