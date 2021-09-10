Dr. Salih Onur Basat İle Liposuction Ameliyatı

Bu ameliyatı olmayı düşünen hastalarımıza doktorunuz oalrak bilgilendirme yaparak en güvenli şekilde ameliyata alınmanızı sağlıyorum. Ameliyata dair oluşan bir takım sorularınızı ise bu yazımızla gidermeye çalışacağız.

Dr. Salih Onur Basat Tarafından Yapılan Liposuction Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Liposuction ameliyatı hakkında halk arasında oldukça yanlış bilinen bir takım noktalar vardır. Bunlardan biri de liposuction ameliyatının obezite ameliyatı olduğu yönündedir, bu bilgi yanlıştır. Liposuction ameliyatı, genellikle obezite sonrası başvurulan bir vücut şekillendirme ameliyatıdır. Yalnızca obezite sonrası değil genetik veya yapısal sebepler sonucu belirli bölgelerde toplanmış yağ tabakasını diyet ve sporuna özen gösterdği halde eritemeyen hastalarda da bu ameliyata başvurulur.

Dr. Salih Onur Basat Tarafından Yapılan Liposuction Ameliyatı Nedir?

Deri altındaki yağ tabakanın alınarak vücudun şekillendirilmesi olayıdır. Belirli bir bölgede toplanan bu yağ doku vücudun bel, karın, kalça, basen vb. bögelerinde bulunabilir. Burada toplanan yağ tabakası alındığında vücut daha fit bir görünüme sahip olacaktır.

Liposuction ameliyatının farklı yöntemler ile gerçekleştirilen türleri de mevcuttur. Doktorunuz olarakeldeki verileri değerlendirerek size ve sağlınıza en uygun, en acısız şekilde sizi fit bir görünüme kavuşturacak yöntem seçilerek ameliyata alınırsınız.

Dr. Salih Onur Basat Tarafından Yapılan Liposuction Ameliyatı Sonrası Süreç

Başarı ile gerçekleştirilen ameliyatınız sonrasında korse takılır ve yaklaşık 3 ile 8 hafta korse kullanımı devam eder. Bir gün hastanede yattıktan sonra taburcu edilirsiniz ve bir hafta istirah etmeniz tavsiye edilir. İyileşmenize bağlı olarak 1-2 ay spora ara vermeniz gerekir, bu sürecin sonunda hafif egzersizler ve yürüyüşler ile tekrar spora başlanır. Ayrıca yine bir ay boyunca vücudunuzu yoracak ağır fiziksel harekelerden uzak durmalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.