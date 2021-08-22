Dr. Resul Yaman -Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Saç ekimi sürekli dökülen ve yerine yenisi çıkmayan hastalar için uygundur.

Bu nedenle de saç ekimi işlemleri uzun yıllardır var olan ve günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile de alternatif seçenekler sunan çeşitli yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunların içinde en çok bilinenleri ise;

Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE): Greftler başın arkasındaki ya da yan kısımlardan alınarak önceden belirlenmiş ve işaretlemiş bölgeye yerleştirilir. FUE saç ekimi genellikle daha az ağrılı ve daha güvenilirdir. Bu nedenle pek çok uzman bu yöntemde ağırlaşır.

Foliküler Ünite Nakli (FUT): FUT yöntemi oldukça invaziv yani cerrahi prosedürleri daha çok kapsadığından günümüzde artık popülerliğini yitirmiş durumdadır. Bu teknik başın arkasındaki saç çizgisinden tam bir deri şeridinin kesilmesi gerekmesidir. Aslında FUT tekniği daha çok kadınlar için uygulanmaktadır.

DHI saç ekimi yöntemi: DHI saç ekimi basit bir işlem gibi görünse de en gelişmiş ve en son saç ekimi tekniklerinden biridir. DHI tekniği ile saç kökleri tek tek çıkarılır ve ekilir.

Dr. Resul Yaman Kimdir?

Dr.Resul Yaman, 1982 de Tokat ili Reşadiye ilçesinde doğdu

Çakraz İlköğretim Okulu'nda ilk okul Reşadiye İmam Hatip Lises'inde orta okul' okudu ve 1999 Reşadiye Lisesi'ni bitirdi.

2005 yılında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 2004-2005 yıllarında fakültede okurken kendi saç dökülmesi problemi nedeniyle konuyla ilgili araştırmalarına Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladı.Fakülte sonrası saç ekimi kliniğinde asistan olarak çalışmaya başladı.2007 yılında kendi saç ekimi operasyonu yapıldı, 2009 yılında kendi saç ekim kliniğini açtı.2009 yılında bu yana sadece saç ekimi, sakal-bıyık ekimi ve kaş ekimi üzerine çalışıyor. 6 yıllık tecrübeye sahip. Uluslararası verileri ve bilimsel çalışmaları takip ederek yeni gelişmeler eşliğinde operasyonlarını yapıyor.Dr Resul Yaman İnternationalsociety of hairrestorationsurgery (ISHRS) üyesidir.

Modifiyemikromotor FUE tekniğini kullanıyor.

MODİFİYE MİKROMOTOR FUE.

Yüksek sayıda saç kökünün nakli ile sık ve doğal sonuçlar alınabiliyor. Mikromotorun seri kesme kabiliyeti sayesinde çok daha fazla kıl follikülü alınmasına imkan tanımaktadır.

Ancak yüksek sayıda follikül alımı ekim için de uzun zaman gerektirmektedir ve dolaysıyla saç kökleri, ekimi beklerken dış ortamda uzun süre beklemekte ve zarar görmektedir. Mikromotor yüksek devir hızına ulaşabilen bir alet olup çok yüksek devir hızında saç köküne zarar verme ihtimali bulunmaktadır.

Modifikasyonumuz temel olarak iki amacı hedeflemektedir. Birincisi düşük devirde mikromotor kullanarak saç köklerinin ısınarak yada parçalanarak zarar görme ihtimali ortadan kaldırılmış olur. İkinci olarak da saç köklerinin vücut dışında kalış süresi azaltmayı amaçlar. bu ancak, 1000 er adet saç nakli ile operasyon aşamalı olarak yapılarak sağlanır.Bu modifikasyonda 1000 saç kökü çıkarılıp ekildikten sonra diğer 1000 köke geçilir ,aynı gün içersinde 4 kez işlem tamamlandığında 4000 saç kökü sağlıklı bir şekilde nakledilir.Bu sayede saç köklerinin dışarıda kalış süresi, 15 dakika ile 45 dakika arasında kalır ki bu büyük organ tranplantasyonları için bile ideal süredir.

Bu yöntemle birlikte hem saç köklerinin dışarıda kalış süresi düşürülmüş olup hem de mikromotor devir hızı düşürülerek köklerin zarar görmeden alınmasına imkan vermektedir.

İstanbul'da

Başarı Cerrahi Tıp Merkezi,

MedicineHospital Hastanesi,

Güzellik Merkezi,

Hair Extreme İstanbul (saç ekim merkezi) kurdu ve çalıştı.

TUMSAD (Tüm Sağlık Kuruluşları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesidir.

Saç Ekim'i Nedir?

Kalıtsal yatkınlık ve hormonal etkiler veya başka nedenlerle saç dökülmesi yaşayanlar dökülen ve yeniden çıkmayan saçları için donör bölgelerden alınan köklerle yeniden saçlarına kavuşabilir. Bu işlem belirli birkaç teknik ile gerçekleşebilir.

Tüm bu teknikler saç ekimi olarak adlandırılabilir. Artan saç dökülmesi, yaşlanmaya bağlı gibi gözükse de yine de altında pek çok neden yatabilir. Bu nedenle önce saç dökülmesinin nedenleri uzman biri tarafından tespit edilmeli daha sonra sizin için uygun olan yöntem belirlenmelidir.

Safir Ekim'i Nasıl Yapılır?

Kafa derisin dokunun kaybolmaması için genellikle safir araçlar kullanılır. Bu durum ise kabuk oluşumunu en aza indirecek ve bu bölgede daha hızlı iyileşme süreci sağlayacaktır. Bu yöntemde nakledilen saçlar genellikle daha hızlı ve daha çok sayıda büyür.

DHI Saç Ekim'i Kimlere Uygundur?

Doğrudan dhi saç ekimi en yenilikçi saç ekimi tekniğidir. DHI tekniği ile başın arkasından alınan saç kökleri, baştaki saçların dökülmüş kısımlarına nakledilir. Her saç, tamamen doğal görünen bir yapıyla karşı karşıya kalır. Dhi saç ekimi dikişsiz ve diğer yöntemlere göre daha az ağrılı ve güvenilirdir. Kellik sorunu yaşayan ve komplikasyon yaratacak bir rahatsızlığa sahip olmayan herkes için uygundur.

DHI Saç Ekim'i Temel Aşamaları Nelerdir?

Saç ekiminden herkesin beklentisi, doğal sonuçlar ve dolgun bir görünümdür. Doğrudan saç ekimi saç köklerinin alınması ve ekilmesi için çok küçük kesikler yapılır. Ancak bu yöntem diğerlerinden farklıdır. Çünkü cerrahi prosedürler diğerlerine göre yok denecek kadar azdır.

Saç Ekim'i Öncesi Bilinmesi Gerekenler Neler?

DHI saç ekimiya da diğer yöntemler aslında hakkında bilgi sahibi olmamızı gerektiren kavramları kapsar. Temel olarak saç ekiminde ciddi yan etkiler yaşanmaz ancak yine de bilmeniz gereken bazı hususlar söz konusu olabilir. Bu nedenle saç ekimi öncesi doktorunuza bir dizi kan testi vermeniz gerekebilir.

Saç Ekim'i Sonrası Bilinmesi Gerekenler?

Saç ekimi sonrasında bazı riskleri ve komplikasyonları da yaşamanız mümkün olabilir. Çünkü ufakta olsa bir dizi cerrahi işlemleri kapsayabilir. İşlem sonrasında en çok oluşan yan etki geçici kızarıklık veya şişliktir.

Saç Ekim'i Fiyatları Ne Kadardır?

Saç ekimi maliyeti genellikle kullanılan yöntem ve kullanılan greft sayısına bağlı olarak değerlendirilir. Bu nedenle doktorunuz sizinle görüştükten sonra bu konu hakkında size maliyet konusunda fikir verebilir. Saç ekimi yaptırmayı düşünen pek çok kişi maliyet konusunda endişeli olsa da Türkiye bu konuda en uygun maliyete sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.