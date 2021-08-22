Dr. Resul Yaman -Saç Ekim'i Nedir?

Saç dökülmesi kişiden kişiye değişerek farklı şekillerde ortaya çıkar.

Saç dökülmesi çeşitli nedenlere bağlı olsa da genel olarak psikolojik ve genetik faktörler ağır basmaktadır. Ancak teknolojinin oldukça hızlı ilerlemesi artık bu tip problemlerin önüne geçmiş çeşitli saç ekimi teknikleri ortaya çıkmıştır.

Saç dökülmesi kadın ve erkekte farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu nedenle saç ekimi cinsiyete bağlı olarak çeşitli şekillerde yapılmalıdır. Saç dökülmesi artık durdurulamadığında artık saç ekimi gibi çözümler konuşulmaya başlanmalıdır. Bu konuda tabi ki de uzman bir cerrah size yardımcı olacaktır. Bu konuda size farklı yöntemlerle çözüm sunacaktır.

Dr. Resul Yaman Kimdir?

Dr.Resul Yaman, 1982 de Tokat ili Reşadiye ilçesinde doğdu

Çakraz İlköğretim Okulu'nda ilk okul Reşadiye İmam Hatip Lises'inde orta okul' okudu ve 1999 Reşadiye Lisesi'ni bitirdi.

2005 yılında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 2004-2005 yıllarında fakültede okurken kendi saç dökülmesi problemi nedeniyle konuyla ilgili araştırmalarına Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladı.Fakülte sonrası saç ekimi kliniğinde asistan olarak çalışmaya başladı.2007 yılında kendi saç ekimi operasyonu yapıldı, 2009 yılında kendi saç ekim kliniğini açtı.2009 yılında bu yana sadece saç ekimi, sakal-bıyık ekimi ve kaş ekimi üzerine çalışıyor. 6 yıllık tecrübeye sahip. Uluslararası verileri ve bilimsel çalışmaları takip ederek yeni gelişmeler eşliğinde operasyonlarını yapıyor.Dr Resul Yaman İnternationalsociety of hairrestorationsurgery (ISHRS) üyesidir.

Modifiyemikromotor FUE tekniğini kullanıyor.

MODİFİYE MİKROMOTOR FUE.

Yüksek sayıda saç kökünün nakli ile sık ve doğal sonuçlar alınabiliyor. Mikromotorun seri kesme kabiliyeti sayesinde çok daha fazla kıl follikülü alınmasına imkan tanımaktadır.

Ancak yüksek sayıda follikül alımı ekim için de uzun zaman gerektirmektedir ve dolaysıyla saç kökleri, ekimi beklerken dış ortamda uzun süre beklemekte ve zarar görmektedir. Mikromotor yüksek devir hızına ulaşabilen bir alet olup çok yüksek devir hızında saç köküne zarar verme ihtimali bulunmaktadır.

Modifikasyonumuz temel olarak iki amacı hedeflemektedir. Birincisi düşük devirde mikromotor kullanarak saç köklerinin ısınarak yada parçalanarak zarar görme ihtimali ortadan kaldırılmış olur. İkinci olarak da saç köklerinin vücut dışında kalış süresi azaltmayı amaçlar. bu ancak, 1000 er adet saç nakli ile operasyon aşamalı olarak yapılarak sağlanır.Bu modifikasyonda 1000 saç kökü çıkarılıp ekildikten sonra diğer 1000 köke geçilir ,aynı gün içersinde 4 kez işlem tamamlandığında 4000 saç kökü sağlıklı bir şekilde nakledilir.Bu sayede saç köklerinin dışarıda kalış süresi, 15 dakika ile 45 dakika arasında kalır ki bu büyük organ tranplantasyonları için bile ideal süredir.

Bu yöntemle birlikte hem saç köklerinin dışarıda kalış süresi düşürülmüş olup hem de mikromotor devir hızı düşürülerek köklerin zarar görmeden alınmasına imkan vermektedir.

İstanbul'da

Başarı Cerrahi Tıp Merkezi,

MedicineHospital Hastanesi,

Güzellik Merkezi,

Hair Extreme İstanbul (saç ekim merkezi) kurdu ve çalıştı.

TUMSAD (Tüm Sağlık Kuruluşları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesidir.

Saç Ekim'i Yöntemleri Nelerdir?

En yaygın iki saç ekimi olan FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) ve FUT (Foliküler Ünite Nakli)'dir. Genel olarak en çok incelenen saç ekimi işlemleri bu iki tekniği kapsar. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikteDHI saç ekimi yöntemini ortaya çıkarmıştır. FUE saç ekimi, başın arkasındaki donör alanda içi boş bir iğne kullanılarak tek tek greftlerin çıkarıldığı bir işlemi tanımlar. Genel olarak tercih edilen saç ekimi yöntemlerinden biridir. FUT saç ekiminin aksine kesiklere ve daha büyük yaralara yol açmadığı için daha çok tercih edilen bir yöntemdir.

Safir Ekim'i Nasıl Yapılır?

Günümüzde yaygın olarak kullanılan en gelişmiş saç ekimi tekniklerinden biri olan FUE yönteminin doğal sonuçları, özel safir uçlu ve safir FUE saç ekimi aletlerinin kullanılarak uygulanmaktadır. Saç ekilirken öncelikle donör bölgeden greftler çıkarılır ve ardından alıcı bölgeye eklenir.

Burada özel iğneler kullanılır. Kabuk oluşumunu korumak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için saç köklerinin ekildiği bölgede daha da küçük mikrokanallar açılır. Safir uçlu FUE'de saç kökleri lokal altında yapılır.

DHI Saç Ekim'i Kimlere Uygundur?

Saç ekimi tedavisi başlamadan önce birtakım konularda bilgi sahibi olmalı ve doktoruyla bir ön görüşme gerçekleştirmelisiniz. DHI saç ekimi ise iki aşamalıdır. Bu işlemin amacı, saç ekiminin kalitesini artırmaktır. Dhi saç ekimi saç dökülmesi artık netleşen yetişkin erkek ve kadınlarda uygulanabilecek bir yöntemdir. Bu yöntem ile saçlarınız daha dolgun ve daha güçlü bir şekilde çıkmaktadır.

DHI Saç Ekim'i Temel Aşamaları Nelerdir?

Choiimplantasyon kalemi, DHI saç ekiminin uygulanması için oldukça önemli bir gereçtir. Bu kalem dhi saç ekimiiçin temel aşamayı oluşturur. Ucundaki ince iğne oyuktur ve çıkarılan greft için yer sağlar.

Saç kökü donör bölgeden alınıp iğneye yerleştirildikten sonra kalem yardımı ile direkt olarak saçlı deriye yerleştirilebilir. Yani alınan bir greft diğer noktaya hemen nakledilebilir. Bu nedenle de doğrudan saç ekimi olarak da adlandırılır.

Saç Ekim'i Öncesi Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Saç ekiminden önce bazı kan testleri yapılmaktadır. Bunun nedeni ise saç ekimi işlemi kısada olsa bazı cerrahi müdahaleler gerektirebilir. Bu nedenle işlem önce bazı kan hastalıklarını tespit etmek için kan testi yapılır. İşlemden hemen önceki aşamada tıraş edilir. Ciddi bir sağlık sorununuzun bulunmaması da işlem için önemlidir.

Saç Ekim'i Sonrası Bilinmesi Gerekenler Neler?

Genellikle saç ekimi sonrasında saçlarınızda hafif bir dökülme olabilir. Bunun için ise endişelenmenize gerek yoktur. Bu sürecin bir parçası olarak nitelendirilir. Ayrıca beslenmenize de oldukça dikkat etmelisiniz.

Saç Ekim'i Fiyatları Nedir?

Saç ekimi fiyatları ekilecek bölgeye ve kullanılan tekniğe göre farklılık gösterir. Maliyet için yapılması gereken en önemli şey doktorunuzun görüşlerini almaktır. Böylelikle teknik hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuzda maliyet hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.