Dr. Resul Yaman kimdir? Hangi sektörde hizmet vermektedir?

Dr. Resul Yaman 1982 Tokat Reşadiye ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2005 yılında Cerrahpaşa Tıp fakültesini bitirmiştir. 2004-2005 yıllarında fakültede eğitim görürken Cerrahpaşa Tıp fakültesinde saç dökülmesi problemi nedeniyle bu alana ilgisi artmıştır.

Bu alanda faaliyetlerini sürdürmeye devam eden Dr. Resul Yaman 2009 yılında kendi kliniğini açmıştır. Sakal, bıyık ekimi, saç ekimi ve kaş ekimi üzerine almış olduğu sertifikalar ve sahip olduğu uluslararası veri ve bilimsel çalışmalarla hizmet vermektedir. Dr. Resul Yaman ISHRS üyesi olarak bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir. FUE saç ekim tekniğini kullanarak hastalarına hizmet vermektedir.

Saç ekim alanında en iyi ve profesyonel hizmet sağlayabileceğiniz kliniklerden birine sahip olan Dr. Resul Yaman önderliğinde bu klinikte profesyonel saç ekim işlemleri sağlamaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde saç dökülme problemine kesin çözüm oluşturan saç ekimi işlemleri güvenli ve uzun yıllardır bu alanda hizmet veren saç ekim merkezi tarafından gerçekleştirilmektedir. Doğru teknikler ve doğru çizimlerle en profesyonel ve doğal saç ekim işlemini gerçekleştiren Dr. Resul Yaman bu konuda övgüyü hak etmektedir.

Dr. Resul Yaman Saç Ekim Merkezinden Güler Yüzle Ayrılıyorlar

Saç ekim konusunda uzun süren çalışmalarından sonra başarılı hizmet sağlayabilecek donanımı sağlayarak faaliyetlerini sürdürmeye başlayan Dr. Resul Yaman bugüne kadar oluşturmuş olduğu saç ekim tekniği ve saç estetiği konusunda hastalarının güler yüzle klinikten ayrılmasını sağlamaktadır. Doğal görünümlü saç ekimi işlemleri ile işlem başarısı yüksek bir şekilde hizmet vermektedir.

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